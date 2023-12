Ranije juče Drakić je podnio i prijavu Upravi policije, zbog toga što je njemu i njegovim kolegama onemogućeno da uđu u prostorije Agencije, odobrene za rad Sindikalne organizacije.

Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović konstantno prijeti članovima Sindikalne organizacije te institucije, optužuje ih da sarađuju sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), uporno podnosi prijave protiv njih, pokreće disciplinske postupke, onemogućava sindikalno djelovanje, javljaju Vijesti.

To, između ostalog, navodi predsjednik Sindikalne organizacije ASK Dušan Drakić u krivičnoj prijavi Specijalnom državnom tužilaštvu, protiv čelnice i njenih navodnih pomagača u toj instituciji.

Ranije juče Drakić je podnio i prijavu Upravi policije, zbog toga što je njemu i njegovim kolegama onemogućeno da uđu u prostorije Agencije, odobrene za rad Sindikalne organizacije.

Iz Agencije je “Vijestima” juče odgovoreno da “za propuste u svom radu niko ne može da se krije iza bilo koje organizacije, pa i ako ona ima sindikalni karakter”.

“Protiv troje službenika Agencije za sprečavanje korupcije su pokrenuti disciplinski postupci zbog težeg disciplinskog prekršaja, nakon čega je donijeto rješenje o njihovoj suspenziji. Te činjenice nemaju nikakve veze sa sindikalnim djelovanjem”, tvrde iz Agencije.

ŠIROKO VAM POLJE

Sindikalci, međutim, u prijavi dostavljenoj SDT, tvrde da se konstantnim, neopravdanim prijetnjama i pritiscima “zaposleni drže u stalnom strahu i vrši namjerno izazivanje konflikata i stresa, dok su kolegijumi iskorišćeni kao prilika za verbalno napadanje članova Sindikalne organizacije i širenje neistina o zaposlenima koji su članovi Sindikalne organizacije”.

Između ostalog, navodi Drakić u prijavi SDT, Perović navodno tvrdi i da je “krivična prijava koja je podnijeta od strane Sindikalne organizacije identična krivičnoj prijavi koju je ranije podnijela nevladina organizacija MANS i da je to materijalni dokaz kako se podaci već dvije godine iznose iz Agencije, kao i da postoji direktna veza NVO MANS i Sindikalne organizacije, te da je prijava podnijeta iz finansijskih i interesnih motiva”.

“Navodi da nam je tržište rada otvoreno i ukoliko nećemo dobrovoljno da napustimo Agenciju, ona (Perović) će preduzeti mjere da mi to učinimo, poziva članove Sindikata da se ograde od aktivnosti Sindikata i da će sve da uradi da se ukazivanje Sindikata na nezakonitosti u radu sankcionišu”, navodi se u prijavi. Drakić je još obavijestio Novovića i da Perović konstatuje da su “članovi Sindikata koji to rade nedostojni i da ih prezire”.

“Uporno podstiče ostale zaposlene da se distanciraju od Sindikata i podnesu prijave protiv svih članova Sindikata, insinuirajući da su ih članovi sindikata vrijeđali i prijavili i nazvali ih satelitima i pionima. Navodi i to da je svih 13 članova Sindikalne organizacije prijavila Upravi policije i da bi to isto trebalo svi zaposleni da učine, optužuje članove Sindikata za podmetanje daske sa ekserima ispod njenog službenog automobila, premetanje kancelarije pomoćnice direktora nakon radnog vremena...”, precizira Drakić.

Obrazlaže i zbog čega u Sindikalnoj organizaciji Agencije smatraju da se radi o “izmišljenim” disciplinskim postupcima. Drakić u prijavi SDT još naglašava da su do sada suspendovana tri člana Sindikata, da se protiv 10 još vode disciplinski postupci, a da se internet stranica Agencije koristi “za obračun sa sindikalnom organizacijom”.

AGENCIJA: SINDIKALCI IZVRĆU TEZE

Iz Agencije su juče poručili da se radi o “izvrtanje teza”, što je navodno “manir pojedinih u pokušaju urušavanja dostojanstva i ugleda Agencije”.

“Međutim, iza nas stoje čvrsti rezultati kao proizvod timskog rada većine zaposlenih u instituciji, koja je prepoznati lider u borbi protiv korupcije, što je pokazao i Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore. O zakonitosti rada i tome da smo na pravom putu govore i odluke Komisije za žalbe, koja je potvrdila rješenja o raspoređivanju službenika ASK i utvrđivanju fiksnog dijela zarade, kao i Rješenje o suspenziji bivšeg načelnika Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, koje je uslijedilo zbog procjene da bi njegovo prisustvo štetilo interesu i narušilo integritet institucije”, odgovorili su “Vijestima” iz ASK.

Ističu i da bi svrha sindikalnog udruživanja trebalo da bude “poboljšanje radno-pravnog statusa zaposlenih”.

“Nažalost, zaklanjajući se pod maskom sindikata, pojedini službenici ASK su iskoristili društveno-politički kontekst i pridružili se napadima na instituciju i pokušajima njene diskreditacije. Uvjereni smo da će i javnost prepoznati njihove namjere i pravu prirodu “sindikalnog djelovanja”. Za kraj, napominjemo da rukovodstvo ASK podržava sindikalno udruživanje i djelovanje, dok god ono ostaje u okvirima zakona”, istakli su iz institucije, na čijem je čelu Jelena Perović.

Ko nije suspendovan, može na sindikalni sastanak

Sindikalna organizacija za juče je bila zakazala sastanak sa članovima u prostoriji, koju je za to odobrila Agencija, ali sindikalni lideri nijesu mogli ući u zgradu - obezbjeđenje ih je obavijestilo da su dobili instrukciju da ih ne puste.

Drakić je kazao da se nastavilo “bahato ponašanje direktorice Jelene Perović”.

“Sindikalna organizacija čiji sam ja predsjednik je dobila reprezentativnost prije par mjeseci i, u skladu sa procedurom, dobila je i prostorije za sastanke u sklopu Agencije. Meni, kao predsjedniku, i još dva člana koji su suspendovani zbog izmišljenog disciplinskog postupka se zabranjuje ulazak u Agenciju”, rekao je Drakić.

Član Sindikata ASK-a Bulat Bulatović rekao je da “neće ispoštovati odluku direktorice Jelene Perović i menadžmenta koja je diskriminatorna”.

“Sindikat je nezavisan, a oni nemaju pravo da se miješaju u njegov rad. Mi smo dobili zakonsku odluku da možemo da koristimo prostorije. Perović i njeni poslušnici nad nama vrše političko nasilje. Ovo je jedan sui generis slučaj. Ni u jednoj državi nema da je starješina ograna pokrenuo disciplinski postupak protiv svih 13 članova Sindikata”, naglasio je Bulatović, kako prenose Vijesti.

Iz Agencije, međutim, tvrde Sindikalna organizacija ASK nema svoju prostoriju, već je to kancelarija koju joj ASK ustupa za rad.

“Članovi sindikata koji nijesu disciplinskom mjerom udaljeni iz ASK mogu da je koriste bez ikakvih prepreka”, poručuju iz menadžmenta ASK.