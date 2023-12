Maksimalna dnevna temperatura od -5 do 14 stepeni.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Danas u Crnoj Gori, u južnom i centralnom dijelu, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu oblačnost, dok će na sjeveru biti više oblačno.

Očekuje se umjeren do jak, do veoma jak do olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Temperatura će biti generalno u padu, od -5 do 14 stepeni.