U bjelopoljskoj opštoj bolnici izvedena je minimalno invazivna procedura kod pacijenata koji imaju problema s diskus hernijom.

Terapija bola nije klasični operativni zahvat i do sada se nije primjenjivala ni u jednoj crnogorskoj zdravstvenoj ustanovi. Za ljekare bjelopoljske bolnice to je još jedna stepenica ka novim interventnim procedurama.Uz minimalan rizik izvedeno je prvo oslobađanje zarobljenog nerva u kičmi. Za Ibrahima Haskovića to je bila prilika da izbjegne operativni zahvat i bude prvi pacijent kojem je u bjelopoljskoj bolnici izvedena epiduraliza ili terapija bola. Tu metodu izveli su ljekari bjelopoljske bolnice Ranko Caković i Kenan Erović predvođeni profesorom doktorom Predragom Stevanovićem koji je prvi uveo takvu proceduru liječenja u KBC "Dragiša Mišović", piše RTCG.