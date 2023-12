Vanja Ćalović Marković, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora saopštila je da će ta nevladina organizacija sjutra predstaviti izvještaj o finansiranju kampanje za posljednje parlamentarne izbore koji pokazuje da se zloupotrebe nastavljavljaju.

Izvor: MINA

Ona je to poručila na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji u Podgorici koju je organizovao MANS.

"Dugo smo mislili da je promjena strukture na vlasti preduslov za stvarnu borbu protiv korupcije. Međutim, vidjeli smo da to nije i dovoljan uslov da se stvori iskrena politička volja jer je nakon avgusta 2020, nova politička elita počela da preuzima prakse svojih prethodnika, a reforme su pretvorene u politički marketing. Osim izbora novog glavnog specijalnog tužioca, za tri godine nije urađeno gotovo ništa. A iz njegovih optužnica, kao i objava medija o komunikaciji bivših visokih državnih funkcionera i dopisivanjima kriminalaca, počinjemo da shvatamo razmjere zarobljenosti države od strane organizovanog kriminala i raširenosti korupcije", istakla je Ćalović Marković.

Ona je dodala da posljednjih mjeseci saznajemo da su za račun mafije koja švercuje narkotike i ubija u Crnoj Gori i širom Evrope, visoki policijski službenici otimali, mučili i terorisali članove suprostavljenih kriminalnih grupa, prenose Vijesti.

"Da su presude dogovarane u korist kriminalaca, a krivična djela zataškavana. Saznajemo da su sudije postupale po instrukcijama, a presude diktirane SMS porukama. Na današnji dan pokrenuti su postupci protiv dva direktora policije koji su te funkcije obavljali više od deceniju, kao i protiv predsjednice Vrhovnog suda u tri mandata, koja je prethodno godinama obavljala funkciju vrhovnog državnog tužioca. Oni, koji su trebali da budu čuvari vladavine prava su danas optuženi da su sarađivali sa kriminalcima. Zato nam je i pravda bila takva. Ima li nekoga ko vjeruje da se sve to dešavalo u Crnoj Gori, a da prethodne političke strukture o tome nisu znale ništa i u tome nisu imale učešća? Svi znamo da jesu i da nas čeka još mnogo velikih slučajeva, jer je Pandorina kutija tek odškrinuta", rekla je Ćalović Marković.

Ona je navela da je MANS godinama ukazivao na uvećanje imovine i bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića, bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, kao i njihovih članova porodice, koje se kako je dodala nije moglo objasniti zvaničnim prihodima.

"Jer novac ostavlja trag. Sve institucije su na to ćutale i vodile postupke protiv nas što smo se usuđivali da o tome govorimo. Danas su oni optuženi za organizovani kriminal, ali je na čelu Agencije za sprečavanje korupcije, koja je žmurila na njihovo nezakonito bogaćenje, i dalje ista osoba koja i dalje vodi postupke protiv nas, a ne korumpiranih funkcionera. Toliko o reformama", poručila je Ćalović Marković.

Navela je da je mnogo slučajeva sumnjivog bogaćenja funkcionera MANS otkrio za 20 godina rada i da su očekivali da će oni biti predmet sudskih postupaka te da će dokazi koje su vrijedno skupljali i dostavljali tužilaštvu, poslužiti za osudu tih osoba.

"Jer ako korupcija prethodnog režima ne bude procesuirana, neće biti odgovornosti ni jedne vlasti koja dođe poslije njih. Zato je ključni test političke volje spremnost ove vlasti da ograniči sama sebe, tako što će omogućiti da se otkriju i sankcionišu slučajevi nezakonitog bogaćenja. Odnosno, tako što će značajno unaprijediti Zakon o sprečavanju korupcije i kriminalizovati nezakonito bogaćenje javnih funkcionera. Zato ćemo o toj temi ćemo razgovarati danas i predstaviti predloge konkretnih rješenja i iskustva iz više zemalja", navela je Ćalović Marković.

Kazala je i da je MANS godinama upozoravao da se borba za vlast finansira iz nezakonitih izvora: zloupotrebom državnog budžeta, crnim fondovima koje pune kriminalci i tajkuni, i novcem iz inostranstva, posebno iz Rusije i Srbije.

"Svaki od tih tipova zloupotreba pratila je po neka afera ogromnih razmjera koja nikad nije razriješena do kraja: afera Snimak, afera Koverta i afera državni udar. MANS je otkrio kako se crni fondovi peru preko fiktivnih donacija, kako se zloupotrebljavaju povezane kompanije i posredničke firme iz inostranstva. Zbog toga smo očekivali da će nakon pada prethodnog režima doći do temeljne reforme Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja. Umjesto toga, nova vlast je počela da zapošljava po dubini i širini, partijske vojnike, kumove, drugove i članove familija, a od promjene zakona nije bilo ništa. Svi znamo da ona politička struktura koja pobijedi na izborima zahvaljujući korišćenju nezakonitih izvora finansiranja u svom temelju ima ugrađenu korupciju, i ona ne može biti iskreno posvećena reformama. Jer, predstavnici te vlasti ne postupaju u interesu onih koji su ih birali, već onih koji su finansirali njihov izbor. Možda je upravo to objašnjenje za zamrzavanje reformi od avgusta 2020. do danas", poručila je Ćalović Marković, pišu Vijesti.

Ona je kazala i da nova Vlada obećava meritokratiju umjesto partijskih kadrova i borbu protiv stranih uticaja na Crnu Goru, a to može pokazati upravo izmjenom Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.

"Sjutra ćemo predstaviti naš izvještaj o finansiranju kampanje za posljednje parlamentarne izbore koji pokazuje da se zloupotrebe nastavljaju. Zato ćemo razgovarati da li je moguće prekinuti agoniju izborne reforme koja ne dovodi do rezultata na način što će Vlada preuzeti izradu ovog zakona, uz učešće predstavnika parlamenta. Presretnuti razgovori preko Skaja pokazuju koliko je stanje ozbiljno i urgentno i koliko je opasno da se preuzimaju prakse prethodne vlasti, jer kriminalci imaju favorite na obje strane političkog spektra. Teško je izdržati njihove pritiske i odoljeti ogromnom novcu kojim raspolažu, ali je to ključno pitanje za ovu državu, jer bez borbe protiv korupcije i istinskog otpora organizovanom kriminalu neće biti ni pravde, ni procesa evropskih integracija, a ni razvoja ekonomije koju u kandžama drži grupica tajkuna u sprezi sa kriminalcima", rekla je Ćalović Marković.

Kazala je i da ako ova Vlada zaista želi reforme, a ne politički marketing ili pokriće za prljave dilove, MANS je tu da zajedno traže rješenja za vrlo kompleksne probleme sa kojima se Crna Gora suočava.

Spajić:Crna Gora pred uključenje na "sivu listu", želimo da izbjegnemo takvu situaciju

Korupcija je ne samo negacija prava, pravde i nepristrasnosti već i krupan ekonomski problem, saopštio je predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić.

"Deformiše strukturu proizvodnje, stvara neizvjesnost u pogledu dugoročnih projekata, obara stopu prinosa kod investicionih projekata usljed čega imamo selidbu kapitala iz zemlje. Priroiteti Vlade u borbi protv korupcije zasnovani su na izvještaju Evropske komisije (EK). Posebno se kao normativni okvir izdvaja donošenje Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću i izmjene Zakona o sprečavanju korupcije", istakao je Spajić na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji u Podgorici koju je organizovala nevladina organizacija (NVO) Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

On je dodao da će prioritet biti donošenje nove strategije za borbu protiv korupcije, prenose Vijesti.

Kazao je da je Crna Gora pred uključenje na "sivu listu" FATFA (Radna grupa za finansijsku akciju) i da je to jako ozbiljna situacija kojoj su pristupili veoma odgovorno.

"Želimo da pokušamo zadnjim naporima da izbjegnemo takvu situaciju koja će opteretiti ekonomsku aktivnost Crne Gore", rekao je Spajić.

Na ovoj "sivoj listi" se nalaze države koje ne primjenjuju ili djelimično primjenjuju mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Spajić je prije dva dana takođe rekao da bave velikom prijetnjom da bi mogli završiti na "sivoj listi", teukazao da rade i jaku kampanju kroz diplomatske kanale da se ta odluka odgodi za godinu.

Meken: Svaka vlast kvari i korpumpirana je

Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Don Meken kazala je da svaka vlast kvari i da je korpumpirana.

"Apsolutna vlast znači apsokutnu korupciju. Smatramo da korupcija kvari ne samo kod nas nego svugdje. Ona kvari izglede za razvoj svake zemlje, ugrožava bezbjednost, dovodi do pojave kriminala. Nijedna zemlja nije lišena korupcije. I zato se njom moramo baviti svi u svakom trenutku. Jako je bitno ne baviti se korupcijom samo jednog nego svakog dana. Sreća je što možete da se oslonite na ljude koji vam mogu pomoći", kazala je Meken.

Dodala je da korupcija postoji kod ljekara, u policiji i školi.

"Uzeti nešto što nam ne pripada znači lišiti nekoga onoga što njemu pripada. Nefer je trpjeti korupciju i treba je rješavati iznutra. Borba protiv korupcije je teška, a nagrade ne postoje. To što tužioci žive sa obezbjeđenjem, novinari takođe, što se civilni aktivisti ocrnjuju. Bez njih nema napretka, ne može Crna Gora da prosperira i postane članica EU", rekla je Meken.

Poručila je da Ujedinjeno Kraljevstvo vidi borbu protiv korupcije u Crnoj Gori.

"Uvijek ćete imati pomoć moje države vezano za implementaciju antikorupcijskih zakona", kazala je Meken.

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marsela kazala je da Italija ima dugu istorije borbe protiv korupcije.

"Nije se radilo samo o tome da smo imali problem, nego smo i reagovali na nju i to je jako bitan element. Otkrili smo da su mnogi naši političari bili korumpirani, veliki sistem korupcije. Reagovali smo snažno i dobro i postali model u borbi protiv korupcije", istakla je Marsela.

Ona je dodala da finansijska policija Italije jeste model, te da provjerava funkcionere, državne službenike, političare.

"Ona ima različite slojeve i ide ka vrhu. Počeli smo da se borimo protiv korupcije sa vrlo jakim zakonima i normativnim okvirom koji je bio neophodan. Pravila su jako bitna. Pored implementacije ovih pravila postoji drugi aspekt, treba raditi na izgradnji kulture legalnosti, kulture vladavine prava koja treba da uključuje čitavo društvo", rekla je Marsela.

Poručila je da ako ie društvo korumpirano to znači da svaki građanin dobija manje usluga za više novca.

"To je nešto što ne smijemo prihvatati kao pojavu", rekla je Marsela.

Strajn: Korupcija je zloupotreba javnih ovlašćenja za privatne svrhe

Prvi sekretar u ambasadi Holandije u Srbiji i Crnoj Gori Korvin fan Strajn kazao je da je korupcija zloupotreba javnih ovlašćenja za privatne svrhe.

"Zbog toga mi građani treba da držimo naše političke predstavnike odgovornim. Ne donosi ništa dobro cijelom društvu, već ogromne benefite maloj grupi ljudi. Zato je potrebno da se ne ćuti na korupciju da se ona ne bi pretvorila u prihvatanje. Treba da trazimo promjene i budemo ta promjena. Treba da poslušamo izvještaje institucija za borbu protiv korupcije. Treba graditi povjerenje u institucije, a do sad je to kočilo pristup Crne Gore u Evropskoj uniji", rekao je Strajn