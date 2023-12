Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je Darko Vujović imenovan za novog načelnika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije.

Izvor: MONDO/ Anja Rašović

Vijesti su juče objavile da je dosadašnja načelnica odjeljenja Olivera Vojinović smijenjena, a da je ministar Danilo Šaranović za njenog nasljednika imenovao Vujovića, koji je od 2021. godine obavljao dužnost glavnog inspektora - savjetnika za bezbjednost ministra unutrašnjih poslova.

MUP je u saopštenju naveo da je Vujović profesionalac sa bogatom radnom biografijom u oblasti bezbjednosti.

Dostavili su i njegovu biografiju.

Vujović je završio kriminalistiku na Višoj školi unutrašnjih poslova u Beogradu 1999. godine i diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu 2009. godine, javljaju Vijesti.

Karijeru je započeo 1999. godine kao inspektor u Centru bezbjednosti Podgorica, da bi od 2003. do 2006. obavljao funkciju zamjenika komandira stanice policije. Od 2006. do 2018. bio je na poziciji zamjenika rukovodioca i kasnije načelnika Jedinice za zaštitu svjedoka, a od 2018. do 2021. radio je kao pomoćnik direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Od 2021. obavljao je dužnost glavnog inspektora - savjetnika za bezbjednost ministra unutrašnjih poslova.