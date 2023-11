Iz MANS-a su saopštili da sadržaj komunikacije između Perović i Medenice daje dovoljno osnova sumnje da je Perović počinila više krivičnih djela

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da bez odlaganja formira predmet i otvori istragu protiv direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović, u vezi sa transkriptima komunikacije sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, piše RTCG.

Iz MANS-a su saopštili da sadržaj komunikacije između Perović i Medenice daje dovoljno osnova sumnje da je Perović počinila više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu službenog položaja, nesavjesan rad u službi, protivzakonit uticaj i podstrekavanje na protivzakonit uticaj.

Oni su kazali da, imajući u vidu da Perović zauzima javnu funkciju od koje se očekuje besprekoran profesionalni integritet, smatraju da su čak i sumnje koje komunikacija sa Medenicom kreira, dovoljne da dovedu u pitanje kredibilitet odluka koje je ASK do sada donosila, ali i sve one koje će donositi.

„Prepiska sa Medenicom je ostavila vrlo malo prostora za sumnju da su dosadašnje nezakonite odluke ASK-a bile posljedica pravnog neznanja Perović, a ne svjesne namjere da se kroz pogrešno tumačenje zakona oslobode odgovornosti najviši državni funkcioneri“, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da će, u vezi sa tim, biti posebno zanimljivo vidjeti odluku po inicijativi za provjeru porijekla dijela imovine bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, koji se odnosi na kolekciju skupocjenih satova, a čije donošenje je Perović nedavno najavila, prenosi portal RTCG.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije (NVO), gotovo sve odluke u ključnim predmetima provjere imovine visokih državnih funkcionera do sada su donošene u njihovu korist, odnosno oslobađanjem od bilo kakve odgovornosti za kršenje zakona.

„Ćutanje ASK-a i izbjegavanje da postupe po podnijetim inicijativama, ali i odluke donijete suprotno zakonu su do sada bile predmet više presuda Upravnog suda“, kazali su iz MANS-a.

Prema njihovim riječima, kvalitet samih odluka bio je predmet kritika i u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori.

„MANS već duže vremena upozorava na činjenicu da je kredibilitet i profesionalni integritet ASK-a ozbiljno narušen, prvenstveno postupanjem njene direktorice Perović, protiv koje je nadležnom tužilaštvu već podnijeto nekoliko krivičnih prijava“, navodi se u saopštenju te NVO, piše RTCG.

Iz MANS-a su ocijenili da je dalji ostanak Perović na toj funkciji apsolutno neprihvatljiv.

„I bio bi jasan znak da Crna Gora i dalje nije spremna da se na adekvatan način suoči sa korupcijom, posebno onom unutar državnih institucija, koja predstavlja najveću prepreku za dalju implementaciju reformi i nastavak evropskih integracija“, rekli su iz MANS-a.