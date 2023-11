U Crnoj Gori od danas je počela primjena Naredbe o obaveznoj upotrebi zimskih guma za sva motorna vozila, saopštila je Uprava policije.

Izvor: Uprava policije/Twitter

Put, odnosno djelovi puta na kojima je obavezna upotreba zimskih guma, od danas do 1. aprila 2024. godine, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi su:

Oznaka puta (u zagradama su date ranije oznake puteva) Put, odnosno dio puta Dužina u km

A-1 – autoput Smokovac – Mateševo 42 km

M-2 Petrovac – Sotonići 24,5 km

M-8 Lipci – Grahovo – Vilusi 39 km

M-10 Carev Laz – Cetinje – Budva 44,3 km

M-7

Nikšić (Petlja 2) – Vilusi – Ilino brdo (granica sa BiH) 37,3 km

M-3

Šćepan Polje (granica sa BiH) – Jasenovo Polje – Nikšić (Duklo – Petlja 2 – Petlja 1) – Danilovgrad 115 km

M-2 Bioče – Kolašin – Ribarevina – Bijelo Polje (Obilaznica) – Barski most (granica sa R. Srbijom) 122,7 km

M-5

Ribarevina – Berane – Rožaje – Špiljani (granica sa R. Srbijom) 80,2 km

M-6

Ranče – Trlica – Pljevlja – Đurđevića Tara – Obilaznica Žabljak – tunel “Ivica” – Šavnik – Kruševice – Jasenovo Polje 134 km

M-9

Vilusi – Petrovići – Deleuša 21,3 km

R-19 Mateševo – Bare Kraljske – Trešnjevik – Andrijevica 34,56 km

R-2 Berane – Andrijevica – Murino – Plav – Gusinje – Grnčar (granica sa R. Albanijom) 56,7 km

R-9 Murino – Bjeluha (granica sa R. Kosovo) 35 km

R-18 Pljevlja – Gradac – Šula 35,72 km

R-1 Cetinje – Njeguši – Trojica 39,9 km

R-15 Vladimir – Ostros – Virpazar – Rijeka Crnojevića – Donji Ulići 85,2 km

R-17 Čekanje – Resna – Čevo – Riđani 54,5 km

R-7 Vir – Krstac (granica sa BiH) 42,1 km

R-14 Danilovgrad – Čevo 26 km

R-8 Resna – Grahovo – Nudo (granica sa BiH) 53,2 km

R-20 Virak – Bukovica – Tušina – Šavnik 37,5 km

R-21 Mioska – Dragovića Polje – Semolj – Krnja Jela – Boan – Tušina 40,7 km

R-13 Bioče – Mateševo – Kolašin 59,08 km

R-6 Most Zeleni – Vuča (granica sa R. Srbijom) 28,4 km

R-5 Rožaje – Kula – Stubica (granica sa R. Kosovo) 23 km

R-11 Slijepač Most – Trlica 65,6 km

R-12 Budimlja – Podvade – Kalače 36,1 km

R-12.1 Podvade – Petnjica 3,65 km

R-16 Plužine – Trsa – Pošćenski kraj 44,57 km

R-3 Pljevlja – Metaljka (granica sa BIH) 40 km

R-4 Dajevića Han – Čemerno (granica sa R. Srbijom) 10,4 km

R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac 46,2 km

R-23 Cerovo – Bogetići – Glava Zete – Danilovgrad 19 km

R-24 Buča – Lubnice 10,3 km

R-25 Cetinje – Ivanova Korita – Međuvršje – Krstac 26,5 km

R-25.1 Međuvršje – Lovćen 3 km

R-26 Vrela – Njegovuđa 3,6 km

R-28 Bar (Biskupada) – Sutorman – Virpazar 3 32 km

R-29 Bar (tunel Ćafe) – Kamenički most – Krute 15 km

Prilazni putevi Ski centrima “Bablja greda” – Ski centar “Kolašin 1450” – Ski centar “Kolašin 1600” 11 km

Žabljak – skijalište “Savin kuk” 3,3 km

Nikšić – Vučje 17 km

Lubnice – Jezerine 15 km

Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je 4mm, prenosi CdM.

Za pojedine vrste i kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta,u određeno vrijeme, obaveza upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu može se utvrditi bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.

“Dakle, kada se vozač kreće na dijelu puta koji je obuhvaćen Naredbom, na vozilu moraju biti postavljeni pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima, minimalne dubine šare 4 mm”, pojasnili su iz UP.

Takođe, kada na ostalim djelovima i dionicama puta, koji nijesu obuhvaćeni Naredbnom, postoje zimski uslovi (sniježne padavine, na kolovozu snijeg, led ili poledica), na vozilu moraju biti postavljeni pneumatici za zimsku upotrebu, na svim točkovima, prenosi CdM.

Ukoliko se vozač kreće putem ili dionicom puta, koja nije obuhvaćena Naredbom, a na kolovozu nijesu zimsku uslovi, na vozilu ne moraju biti zimski pneumatici.