Sjutra pretežno oblačno, povremeno kiša

Večeras će u Crnoj Gori biti pretežno oblačno vrijeme, uz kišu povremeno. Tokom noći postepeno razvedravanje. Vjetar umjeren do pojačan jugozapadni, tokom noći u skretanju na sjeverni, slab do umjeren. Temperatura od 9 do 16 stepeni.

Na jugu, pretežno oblačno, povremeno s kišom. Popodne djelimično razvedravanje. Tokom noći prestanak kiše i razvedravanje. Vjetar umjeren, ponegdje pojačan sjeverni. Temperatura do 21 stepen.

More, malo do umjereno talasasto. Vjetar uglavnom slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Tokom noći pojačan do jak sjeveroistočni. Temperatura mora oko 20 stepeni.