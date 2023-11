Uprava inspekcijskih poslova saopštila je da će zbog zloupotrebe službenog položaja i povrede radne obaveze prosvjetna inspekcija predložiti razrješenje direktora OŠ “Štampar Makarije” u Podgorici Novice Gačevića.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Inspekcijski nadzor obavljen je zbog ankete koja je sprovedena među učenicima te škole, a koju nijesu odobrili Zavod za školstvo Crne Gore i Ministarstvo prosvjete.

“U postupku inspekcijskog nadzora, prosvjetna inspektorka je nesporno utvrdila da je direktor škole “Štampar Makarije” dozvolio ulazak u školu licu koje nije zaposleno u školi, a da prije toga nije izvršio identifikaciju lica, i sproveo anketu u školi koja nije predviđena Godišnjim planom rada škole za 2023/2024. godinu, kao ni obrazovnim programima za predmete matematiku, hemiju i engleski jezik i književnost, te samim tim izvršio povredu radne obaveze i izvršio zloupotrebu svog položaja”, kazali su iz Inspekcije.

Prosvjetna inspektorka će, dodaje se, u daljem postupku preduzeti upravne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, odnosno u skladu sa gore citiranim odredbama, odnosno obavezama prosvjetnog inspektora, i predložiti razrješenje direktora pomenute škole.

Inicijative su podnijeli Udruženje “Roditelji”, Ministarstvo prosvjete i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kako piše Dan.

“Ministarstvo prosvjete je, u skladu sa svojim nadležnostima, zatražilo izjašnjenje direktora JU OŠ “Štampar Makarije” Novice Gačevića povodom sporne ankete sprovedene među učenicima te škole”, saopšteno Danu iz tog resora.

Iz Ministarstva prosvjete, na čijem je čelu tada bio ministar Miomir Vojinović, saopštili su da će nakon nalaza inspekcije preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, kako javlja Dan.

Gačević je ranije saopštio medijima da je dozvolio anketiranje đaka u tri odjeljenja devetog razreda bez prethodne konsultacije sa pedagoško-psihološkom službom i odobrenja Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvjete, smatrajući da su teme i pojmovi koje sadrži istraživanje one o kojima učenici svakodnevno razmišljaju i razgovaraju. Nakon reakcije javnosti, on je uputio izvinjenje roditeljima anketiranih učenika zbog neprijatnosti koje je izazvala ta anketa. Takođe, on je pojasnio da je dozvolio sprovođenje ankete bivšoj učenici te škole, za potrebe rada za doktorsku disertaciju, kako piše Dan.

U ponuđenom upitniku od đaka je, između ostalog, traženo da odgovore na pitanja poput slažu li se da se u porodicama bolje živjelo dok se znalo ko je gazda u kući, da li homoseksualci, prostitutke i narkomani zaslužuju da umru od side, slažu li se da nema ništa gore od muškarca koji plače, da li dobra žena uvijek sluša svoga muža, slažu li se da samoubice ne bi trebalo sahranjivati tamo gdje i normalne ljude i druga.