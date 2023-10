Tužiteljka Lidija Mitrović, koja je u međuvremenu suspendovana, nije našla osnov da vodi krivični postupak protiv aktera gradnje poslovno-stambenog kompleksa na Trgu magnolija u centru Tivta.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Specijalno državno tužilaštvo je za vrijeme mandata bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića arhiviralo predmet kontroverznog javnog-privatnog partnerstva Opštine Tivat i podgoričke firme “Građevinar” o zajedničkoj izgradnji velikog poslovno-stambenog kompleksa na Trgu magnolija u centru Tivta, u kojem je lokalna uprava pretrpjela veliku finansijsku štetu.

Opština je iz tog posla izašla, a da nije dobila tražene i ugovorene poslovne i stambene objekte, pa je i pored toga firmi podgoričkog biznisnema bliskog DPS-u Miloša Šukovića čak morala naknadno da doplaćuje dva miliona eura.

Uprkos tome, specijalna tužiteljka Lidija Mitrović koja je postupala u tom predmetu, nije našla osnova da vodi krivični postupak protiv aktera tog posla, prenose Vijesti.

“Rad na krivičnom predmetu formiranom povodom teksta objavljenog u mediju ‘Vijesti’, pod naslovom ‘Budžet oštećen za 220 hiljada eura’, od 29. marta 2016. godine, a u vezi s gradnjom hotela ‘Magnolija’ u Tivtu je završen. Nakon prikupljanja potrebnih obavještenja, dokaza i podataka od Sekretarijata za uređenje prostora opštine Tivat i Direkcija za izdavanje dozvola Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, specijalna tužiteljka Lidija Mitrović je 16. septembra 2021. godine, donijela odluku “da predmet treba arhivirati jer nema osnova za vođenje krivičnog postupka”, kazao je “Vijestima” portarol SDT-a, specijalni tužilac Vukas Radonjić.

Mitrović je u avgustu 2021. od rukovodstva Opštine zatražila da SDT-u dostavi kompletnu dokumentaciju projekta stambeno-poslovnog kompleksa u centru i poslovne zgrade lokalne uprave. Ona je, samo mjesec dana nakon što je dobila svu traženu dokumentaciju, ocijenila da nema osnova da krivično goni aktere tog posla koji je počeo i završio se u vrijeme dok je na čelu Opštine bio gradonačelnik Miodrag Kankaraš (DPS).

Lidija Mitrović je u međuvremenu suspendovana sa dužnosti i protiv nje je u toku sudski postupak po krivičnoj prijavi koju je zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, podnio njen kolega Miloš Šoškić. SDT Mitrović tereti da je kao javna funkcionerka, protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja, navodno pribavila korist Nikoli Peroviću, Suzani Mihailović, Predragu Raičkoviću, Zahudinu Buliću i Marini Vujošević tako što je u periodu od 4. novembra 2020. do 31. decembra 2021. protiv njih odbacila krivične prijave i odložila krivično gonjenje za krivično djelo utaja poreza i doprinosa za koje je zaprijećena kazna od jedne do šest godina zatvora, iako je znala da se za to djelo ne može koristiti ovaj institut. Lidija Mitrović je supruga visokog funkcionera DPS-a Predraga Mitrovića.

U zajednički multimilionski posao, Opština je prije desetak godina unijela vrijednu veliku zemljišnu parcelu i suinvestitora, podgoričku kompaniju “Građevinar”, oslobodila obaveze plaćanja komunalija milionske vrijednosti. Firma Miloša Šukovića, koji je poručivao da je ovaj projekat u Tivtu, “kruna njegove karijere poslije koje će se povući u penziju”, na super atraktivnoj lokaciji u centru Tivta napravila je nekvalitetni betonsko-stakleni kompleks, potpuno neusklađen s mediteranskim ambijentom, čak i idejnim rješenjem po kojem se trebao graditi, “probivši” pri tome predviđenu maksimalnu spratnost objekata, ali i ne poštujući ono što je ugovorila s Opštinom, prenose Vijesti.

Tako je objekat Gradske kuće, koji je po ugovoru trebalo da ima površinu od 2,2 hiljade kvadrata, “narastao” na čak 4.945 kvadrata od kojih je Opštini na kraju pripalo 4.200. Iako “Građevinar” nije ispoštovao ugovor, već je izgradio mnogo više od dogovorenog i iako Opština nije imala svoj nadzor tokom izvođenja zajedničkog posla, 2010. godine po nalasku mješovite komisije Opštine i podgoričke firme, napravljeno je međusobno “poravnanje”. Prema njemu, Opština je ostala bez skoro svih drugih poslovnih i stambenih prostora na Trgu magnolija koje je trebalo da dobije po prvobitnom ugovoru, a pored već uložene višemilionske vrijednosti zemljišta i komunalija, Šukovićevoj firmi morala je da isplati i još oko 2.000.000 eura na ime otkupa pergola na trgu i “nepredviđenih, naknadnih i viškova radova”.

To je bio rezultat “Izvještaja o razgraničenju međusobnih obaveza između Opštine Tivat i preduzeća “Građevinar” iz Podgorice koje proističu iz Ugovora o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa na lokaciji Turkova poljana - Tivat”, koji je 2010. usvojio lokalni parlament. Izvještaj je izradila mješovita komisija koju su činili tadašnji potpredsjednik Opštine Krsto Bošković (SDP), savjetnici gradonačelnika Kankaraša Petar Vujović (DPS) i Jovanka Laličić (DPS), pravnik Ivan Perišić, rukovodilac izgradnje kompleksa Goran Pešić i Šuković.

Komisija je ocijenila da je “ukupna saradnja partnera iz ovog posla bila profesionalno korektna i da je ukupno vođenje objekata od pripremne dokumentacije, do završetka radova rađeno kvalitetno, profesionalno i odgovorno” i konstatovala da “kao plod saradnje, imamo objekte koji su ukrasili grad” i da bi “bilo korisno da se isti partneri nađu na novom poslu”.

Da je kompleks, a posebno zgrada Opštine, nekvalitetno napravljen svjedoče brojne poplave zbog prokišnjavanja tih objekata, problemi sa instalacijama, liftovima, fasadom sa koje otpadaju ploče od nekvalitetne imitacije mermera i brojni drugi nedostaci na čije otklanjanje Opština mora stalno da troši dodatni novac, prenose Vijesti.

Lokalna NVO “Tivatska antikorupcijska akcija” prije nekoliko godina prezentovala papire na osnovu kojih je optužila Kankaraša da je častio Šukovića s preko 220.000 eura novca koji je trebalo da bude uplaćen u budžet Opštine.