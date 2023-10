Odlukom propisano da varijabilni dio iznosi do 50 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini i da se može isplaćivati kvartalno ili polugodišnje.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Uprava za inspekcijske poslove (UIP) gotovo svakog mjeseca isplaćivala je zaposlenima varijabilni dio zarade u prošloj i ovoj godini, iako se prema propisima može isplaćivati na tri ili na šest mjeseci.

To pokazuje dokumentacija UIP, pribavljena po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a u koju su “Vijesti” imale uvid.

Direktorica UIP Ana Vujošević je, obrazlažujući rješenja, navela da su nominovani službenici dali poseban doprinos na unapređenju procesa rada i ostvarivanju programskih zadataka, pri čemu su pokazali posebnu efikasnost u radu. U rješenjima se citira član 3 Odluke o varijabilnom dijelu zarade iz 2017. godine, kojim je propisano da taj dodatak pripada zaposlenom sa izuzetnim rezultatima i kvalitetom rada, ali i član 4 po kojem se “izuzetni rezultati i kvalitet rada zaposlenog cijene i na osnovu posebnog doprinosa unapređenju procesa rada organa, izuzetne uspješnosti I kvaliteta izvršenih poslova, te posebne efikasnosti u radu”.

Međutim, članom 5 iste Odluke propisano je da varijabilni dio iznosi do 50 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini i da se može isplaćivati kvartalno ili polugodišnje. To ne stoji u rješenjima, prema kojima su službenici UIP nagrađivani.

47 zaposlenih ispunilo je uslove za ostvarivanje prava na varijabilni dio zarade od 13. novembra do 13 decembra prošle godine i to u bruto iznosu od 100 do 266 eura

Iz UIP su “Vijestima” nijesu odgovorili da li isplaćuju varijabilni dio zarade na početku tekućeg mjeseca za prethodni, ali su kazali da to rade u skladu sa zakonom.

Više pravnika sa kojima su “Vijesti” razgovarale pojašnjavaju da se lista zaposlenih koji ostvaruju to pravo sačinjava za pojedinačni mjesec, ali se varijabila isplaćuje kvartalno (na tri mjeseca) ili polugodišnje.

“Uprava za inspekcijske poslove vrši pojačan inspekcijski nadzor tokom ljetnje i zimske trustičke sezone, kao i određene akcije pojačanog inspekcijskog nadzora u određenim oblastima, koje se vrše u saradnji sa drugim državnim organima. U vezi sa tim, a u odnosu na obim i dinamiku posla po oranizacionim jedinicama ove Uprave, službenici svojim profesionalnim pristupom, znanjem, zalaganjem, dodatnim angažovanjem zbog nepopunjenosti određenih radnih mjesta i zbog zamjene privremeno odsutnih službenika doprinose realizacije zadataka i izuzetnim rezultatima i kvalitetu rada…”, piše u odgovoru.

Prema dokumentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, najmanje četiri službenika ističu se gotovo svakog mjeseca

Iz UIP su istakli da varijabilni dio zarade isplaćuju po prethodno pribavljenoj potvrdi organa državne uprave, nadležnog za poslove finansija o raspoloživim finansijskim sredstvima.

Prema dostupnoj dokumentaciji, UIP je dva puta od Ministarstva finansija tražila potvrdu o raspoloživosti budžetskih sredstava. Tako je UIP obavijestila Ministarstvo finansija u novembru prošle godine da je varijabilni dio zarade za novembar u bruto iznosu 5.077,61 eura.

UIP je u decembru prošle godine donijela rješenje prema kojem 47 zaposlenih ispunjava uslove za ostvarivanje prava na varijabilni dio zarade. Za 29 zaposlenih doneseno je rješenje da im pripada po 266 eura, za 11 po 150, a za ostale po 100 eura. Na kraju 2021, prema izvještaju UIP, u toj instituciji radilo je 298 zaposlenih, od kojih je 235 inspektora.

Podaci pokazuju da je, na primjer, službenici za javne nabavke UIP prošle godine isplaćena varijabila za osam mjeseci, a ove godine za četiri.

Nevladin sektor ranije je kritikovao netransparentnost prilikom dodjele varijabila, bonusa na zaradu koji pripadaju zaposlenom sa izuzetnim rezultatima i kvalitetom rada, a koji su iznosili i do 80 odsto prosječne zarade. Institut alternativa je prije sedam godina poručio da kvalitet rada treba cijeniti u odnosu na već postojeću Uredbu o ocjenjivanju državnih službenika, kako bi se spriječila samovolja u dodjeli varijabila.

Iz te NVO upozoravali su da je netransparentnost u dodjeli varijabila kritikovala i SIGMA - zajednička inicijativa Evropske komisije i OECD. U Izvještaju o nivou ispunjenosti Evropskih principa javne uprave u Crnoj Gori, koji je SIGMA objavila 13. novembra 2015. godine, kritikuje se nepreciznost u zakonodavnom okviru kada je u pitanju dodjela varijabila od strane starješine organa ili ministra.

Prema ranijim podacima te NVO, državni organi su po osnovu isplate varijabile godišnje trošili i skoro million i po eura.