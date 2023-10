U akciju se indirektno uključila Vlada, odnosno Ministarstvo finansija koje je odlučilo da zamrzne iznose akciza na goriva kako njihove cijene više ne bi rasle.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Akcija “Stop inflaciji 100+” zvanično je počela juče, a trgovački lanci nisu saopštili spiskove artikala koji su na ovoj akciji.

Građani sa kojima su “Vijesti” razgovarale u Podgorici su podijeljeni. Jedni podržavaju akciju i daju podršku potezu Vlade i trgovaca, ali naglašavaju i da je za to bilo krajnje vrijeme jer im je svaki odlazak u trgovinu preskup.

Drugi pak smatraju da je ova akcija prevara, da se u Crnoj Gori samo štite interesi i profit velikih trgovačkih lanaca, da gorivo i namirnice “pojedu” plate te da priželjkuju dolazak međunarodnih firmi kao što je njemački “Lidl”, pišu Vijesti.

“Vijesti” su pitanja o novoj akciji poslale na adrese velikih crnogorskih marketa ali je dijelimičan odgovor stigao samo od firme “Domaća trgovina”, koja drži “Aroma”, “Conto” i “City” trgovine. Pitanja su se odnosila na to da saopšte spiskove artikala koja su na akciji, kao i da kažu koji je njihov interes u učestvovanju u akciji i kojih marži su se odrekli.

Iz ove kompanije nisu pojasnili u čemu je razlika između ove i prethodne akcije “Stop inflaciji”, ali su kazali da su je podržali u svim maloprodajnim objektima.

“Akciju ćemo ispratiti u skladu sa dogovorom postignutim sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, baš kao što je to bilo i prethodnog puta”, ističe se u odgovoru.

Nisu otkrili ni koliki je iznos marži kojih su se odrekli da bi proizvodi pojeftinili, već su naglasili da će imati više od 100 proizvoda na sniženju te da će potrošačima olakštati inflacijski udar, prenose Vijesti.



Akciju je prošle sedmice najavio ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, kada je kazao da su uvoznici i trgovci svoje marže sveli na po pet odsto, što je uticalo da se cijene sniže za 20 do 46 odsto i da će to trajati do kraja godine. On je tada naveo spisak 16 proizvoda koji će biti na akciji, navodeći da je to primjer a da će trgovci samo odrediti ostale artikle, pišu Vijesti.

Prema ovoj mjeri, trgovci su dužni da definišu listu od najmanje 100 proizvoda za koje će sniziti cijene tako što će utvrditi maksimalnu maloprodajnu i veleprodajnu maržu u visini od pet odsto, dok za trgovce koji imaju ispod 100 zaposlenih “antiinflaciona korpa” podrazumijeva listu od najmanje 50 proizvoda.

Proizvodi iz ove korpe će se obilježavati na identičan način kao i u prethodnoj akciji “Stop inflaciji”, koja je trajala od kraja marta do kraja juna ove godine.

“Vlada očekuje da će nove niže cijene za više od 100 proizvoda omogućiti uštede za budžet građana, ali i uticati na snižavanje stope inflacije, kazao je “Vijestima” juče ministar Đurović.

On je pojasnio da je lista proizvoda napravljena na osnovu prethodne akcije, ali da je ova višestruko proširena vrstama i brojem proizvoda.

“U akciji sada možete naći sve što je potrebno za domaćinstvo, od hrane preko hemije do bijele tehnike”, istakao je Đurović.

U akciju se indirektno uključila Vlada, odnosno Ministarstvo finansija koje je odlučilo da zamrzne iznose akciza na goriva kako njihove cijene više ne bi rasle.

Spisak trgovaca i dobavljača koji učestvuju

U akciji “Stop inflaciji 100+” učestvuju: “Domaća trgovina”, “Voli”, “HD Laković”, “Merkator” (Idea i Franca M marketi), “Megapromet Budva”, “Primato” iz Herceg Novog, “Panorama” iz Mojkovca. Učestvovaće i “Cosmetics” marketi (MPM kompanija), dok je Đurović prethodno najavio da će se u akciju uključiti i kompanija “Tehnomax”.

Od dobavljača i proizvođača za sada će u akciji učestvovati: “Stadion”, “Neregelia”, “Mesopromet”, “Škorpion”, “Voli Trade”, “Bar-kod”, “S Press+”, “Imlek Boka”, “Expo Commerce”, “Klikovac”, “Trebjesa”, “Ledo”, “Ataco”, “Agromont”, “Knjaz Miloš Montenegro”, “Goranović”, “Podravka”, “Nall International”, “Šimšić Montmilk”, “Donator”, “MPM”, “Primato P”, “Bonesa”, “Šljukić”, “SBI Group”, “Gruppo Tesile”, “Ćatić”, “Falcon”, “MMS”, “Dway” i “HB Com”.