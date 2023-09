I pored zaključaka Vlade zgrada nije privedena namjeni, a ima potencijal da riješi problem prostornih kapaciteta tužilaštava.

Iako je još na početku ljeta iz Vlade najavljeno da Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje već u septembru bi mogli da sele u zgradu stare vlade, to se sasvim izvjesno skorije neće dogoditi, jer pražnjenje nekadašnjeg sjedišta izvršne vlasti, ali ni adaptacija kancelarija nijesu ni počeli.

To će značiti da će SDT, od čijih rezultata u najvećoj mjeri zavisi i napredak Crne Gore u EU pregovorima, nastaviti da rade u skučenim kancelarijama, gdje su specijalni tužioci, saradnici i administrativa već odavno zatrpani predmetima, registrima i arhivom, pišu Vijesti.

Ništa bolja slika nije ni u Limenci gdje svega desetak kancelarija koriste službenici SPO, a prvi jesenji, kišni dan donio je i stare probleme - voda lije na sve strane...

Ministar pravde Marko Kovač i premijer Dritan Abazović su na sjednici Vlade, 30. juna ove godine, saopštili da SDT i SPO “mogu kad god žele da pređu u zgradu stare vlade”, a tada je i septembar dat kao okvirni rok kada bi selidba u “120 kancelarija mogla da bude realizovana”.

“SDT je saopštilo da im odgovara septembar, a dobio sam uvjerenje da je to moguće i smatram da će se tužilaštvo izmjestiti i dobiti radni prostor”, kazao je tada Kovač.

Vlada je na sjednici, 6. jula ove godine, usvojila zaključak prema kojem je zadužena Uprava za katastar i imovinu, da u što kraćem roku obezbijedi i privede namjeni odgovarajući broj kancelarija i pomoćnih prostorija u zgradi stare vlade, koje bi se ustupile na korišćenje SDT-u i SPO.

Dva i po mjeseca kasnije kancelarije zgrade stare vlade - poznate pod imenom Dva sanduka, nijesu ni pražnjene niti su izvođeni bilo kakvi radovi kako bi SDT i SPO, koji rade na najvažnijim predmetima organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, dobili nove radne prostorije.

I to ne samo da prostorije nijesu dobile novo ruho, već su dobile i nove zaposlene - ljetos su na privremeni period tamo useljeni službenici Ministarstva finansija, Uprave za duvan, Apelacionog suda...

Tokom dva obilaska stare zgrade vlade utvrđeno je da fali veliki broj kancelarija, koji bi bio potreban za SDT i SPO, a i to što je trenutno na raspolaganju teško da bi moglo da se skorije adaptira kako bi zadovoljilo radne, bezbjednosne i tehničke potrebe za službenike tužilaštva i policije, prenose Vijesti.

Šef kabineta glavnog specijalnog tužioca Milan Dakić kazao je “Vijestima” da se realizacija projekta preseljenja prostorija SDT-a i SPO, nažalost, ne odvija željenom dinamikom.

“Poznato vam je da su kadrovski kapaciteti SDT-a odavno premašili prostorne kapacitete zgrade u kojoj se Specijalno državno tužilaštvo nalazi, međutim, do sada smo uspijevali da pronađemo rješenje kojim bi se omogućio relativno nesmetan proces rada. 18. septembra izvršen je ponovni uvid u trenutno stanje raspoloživih kancelarija i prostorija u staroj zgradi vlade, nakon kojeg je utvrđeno da je, u odnosu na stanje iz avgusta, u zgradi oslobođeno još prostorija. Međutim, važno je napomenuti da nisu privedene namjeni za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, prevashodno u pogledu oslobođanja prostora unutar prostorija (jer se u njima i dalje nalazi kancelarijski namještaj i stvari prethodnih korisnika), a potom i adaptacije jer je trenutno u zgradi slobodno 8 kabineta sa pretkabinetima, koje je potrebno adaptirati (pregraditi i od njih napraviti više kancelarija) u prostor pogodan za rad tužilaca i službenika”, pojasnio je Dakić, a prenijele Vijesti.

Ono što Vlada trenutno može da ponudi za SDT i SPO je svega 1/3 cijele zgrade stare vlade, što je prema mišljenju šefa kabineta GST-a, sve i da se privede namjeni, bilo nedovoljno za smještaj oba organa.

“S obzirom da parcijalno preseljenje nije moguće i ne bi ni na koji način doprinijelo efikasnijem radu. Na primjer, bezbjednosnu zonu, koja je neophodna za rad Specijalnog policijskog odjeljenja, u ovom trenutku nije moguće napraviti jer prostor predviđen za bezbjednosnu zonu (u kojoj bi bio smješten veći broj kancelarija za policijske službenike SPO) trenutno koriste drugi državni organi. Pored prostornih kapaciteta, u zgradi stare vlade je dijagnostikovan i problem neadekvatnih uslova u pogledu energetskih kapaciteta zgrade, odnosno postojeće elektroinstalacije ne mogu izdržati napon neophodan za rad svih tehničkih uređaja potrebnih Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju, a za koji problem se isključivo zainteresovalo Specijalno državno tužilaštvo i pokušalo da ga riješi u komunikaciji sa organima nadležnim za ove poslove”, naveo je Dakić.

On je podsjetio i da je dio prostorija stare zgrade vlade, između ostalog, ustupljen Apelacionom sudu na privremeno korišćenje do kraja avgusta, odnosno do kraja godišnjih odmora, međutim, još uvijek nije poznato do kada će, zbog adaptacije fasade i krova, koristiti ustupljene prostorije, prenose Vijesti.

“Jasno je da, u ovakvoj situaciji i sa trenutno slobodnim prostornim kapacitetima stare zgrade vlade, preseljenje Specijalnog državnog tužilaštva nije moguće, a podsjećamo da se preseljenje ne odnosi samo na SDT već i na Specijalno policijsko odjeljenje, što proizilazi iz zaključka Vlade Crne Gore 07-011/23-3355/2 od 6. 7. 2023. godine”, rekao je Dakić.

Zbog svega se SDT obratilo dopisima Upravi za katastar i državnu imovinu i Ministarstvu pravde.

“Kako bismo se aktivnije uključili u u privođenju namjeni prostorija u objektu stare zgrade vlade za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, kako je to navedeno i predviđeno zaključkom Vlade, a sve sa namjerom da zajednički pronađemo rješenje sa ciljem omogućavanja preseljenja SDT-a i SPO koje bi dovelo do poboljšanja uslova rada, a ne njihovog pogoršanja”, zaključio je šef kabineta Vladimira Novovića.

Kancelarije SDT-a nalaze se u zgradi u centru Podgorice, gdje je decenijama sjedište Vrhovnog državnog tužilaštva i Višeg državnog tužilaštva. U zgradi SDT-a, ali ni u ostalim tužilaštvima nije mnogo bolja slika, svi su ormari odavno krcati od poda do plafona, a kutije, registratori i omoti spisa poređani su gdje god se nađe kakvo zgodno mjesto.

Specijalni tužioci, zapisničari i saradnici, nerijetko po četvoro dijele tijesan radni prostor, a poseban problem javiće se početkom oktobra kada se očekuje dolazak osam stručnih saradnika ekonomske struke, koje je GST tražio od samog dolaska na čelo SDT-a, kako bi ojačao finansijske istrage...

“Ukazujemo da Specijalno državno tužilaštvo u oktobru očekuje dolazak osam stručnih saradnika ekonomske struke, za čiji dolazak u ovom trenutku ne postoje raspoloživi prostorni kapaciteti”, kazao je Novovićev šef kabineta za Vijesti.



Prošla je i godina od kako je Vlada, na sjednici u septembru 2022. godine, usvojila zaključak da se u cilju rješavanja pitanja prostornih kapaciteta Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog tužilaštva, Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i SPO ustupi na korišćenje stara zgrada vlade.

Ministarstvo pravde je u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, kroz program EUROL 3 formiralo radni tim koji je izradio Studiju izvodljivosti - tehnički, tehnološki i finansijski aspekti privođenja namjeni objekta za potrebe državnih tužilaštava i Specijalnog policijskog odjeljenja.

“Studija je pokazala da objekat stare zgrade vlade ima potencijal da bude rekonstruisan i prilagođen navedenoj namjeni. Međutim, za potpunu realizaciju ovog projekta su potrebne višegodišnje aktivnosti i velika finansijska sredstva, kako bi se u potpunosti zadovoljili svi tehnički, tehnološki, bezbjednosni uslovi za kvalitetno i trajno osposobljavanje ovog prostora namjeni”, piše u Informaciji Vlade.

I GST Vladimir Novović je u nekoliko rijetkih pojavljivanja u medijima govorio o lošim prostornim kapacitetima SDT-a, ali i objelodanio da to tužilaštvo nema čak ni pristup automatskoj razmjeni podataka, zbog čega su tužioci prinuđeni da sve podatke pribavljaju slanjem dopisa državnim institucijama...

Zgrada stare vlade, gdje se na papiru planira selidba za SDT i SPO, takođe nema optičke kablove koji odgovaraju propisima za rad SPO.

Tokom ljetošnjeg obilaska stare zgrade vlade, osim što je zaključeno da trenutno prazne kancelarije nijesu prostorno adekvatne za selidbu SDT-a i SPO, utvrđeno je i da je podrum tog zdanja pun arhive.

“Ustanovljeno je i da u suterenu zgrade postoji prostor koji bi mogao biti pogodan za skladištenje arhiviranih predmeta Specijalnog državnog tužilaštva, ali da je trenutno u potpunosti ispunjen spisima više različitih državnih organa koji trenutno borave u zgradi”, potvrdio je “Vijestima” Milan Dakić.

U podrumu sjedišta bivše izvršne vlasti bačeno je sve što kome nije trebalo - spisi, kutije, stari računari, radni stolovi...

Zgrada Limenke u kojoj su smještene i kancelarije Specijalnog policijskog odjeljenja odavno je tijesna za potrebe zaposlenih, ali i arhive i dokaznog materijala, koje čuva to policijsko odjeljenje.

U SPO trenutno ima 30-ak službenika, a ukoliko bi se ta brojka povećala kako je to predviđeno Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, novi kadar ne bi imao ni mjesta za stajanje.

U desetak kancelarija, najmanje tri su zatrpane oduzetim predmetima i arhivom, tako da bi što skorija selidba u veće i tehnički bolje prostorije omogućila i lakši rad zaposlenih u SPO, pišu Vijesti.

Iako su odvojeni bezbjednosnom zonom, SPO godinama Limenku dijeli sa službama MUP-a, a za svoje potrebe nemaju ni poseban parking, ulaz za privođenje osumnjičenih...