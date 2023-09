Advokat Zdravko Begović kazao je da nestanak dokaza iz depoa Višeg suda može biti problematičan u predmetima koji nijesu pravosnažno okončani, ali da se sve može riješiti pronalaskom drugih dokaza.

On je u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” saopštio da će proći mjeseci dok se utvrdi šta je tačno nestalo iz depoa i koji su dokazi kontaminirani. Smatra da je zakazao neko iz bezbjednosnog sektora i da mora da podnese odgovornost. Prema njegovim riječima, kriminalci su poslali poruku državi da pod hitno mora da počne izgradnju „nikad dosanjane“ Palate pravde.

Iz depoa Višeg suda je kroz tunel koji je prokopan od zgrade preko puta, prema dosadašnjoj istrazi, nestalo osam vrsta oružja u predmetima koji nijesu pravosnažno okončani.

“U tim predmetima može biti problematično da neki od dokaza nedostaje, jer sve dokazne stranke tokom glavnog pretresa imaju pravo da izvrše uvid u taj jedan predmet, recimo ako je u pitanju oružje, pištolj ili revolver I naravno jedna od strana u postupku može tražiti dodatno vještačenje. Ukoliko nema tog oružja kojim je izvršeno krivično djelo, ukoliko je to oružje nestalo na ovaj način, sud će morati da raspolaže drugim dokazima”, objašnjava advokat.

Postoje drugi dokazi koje mogu nadomjestiti nedostatak dokaza, međutim, kako kaže Begović, ukoliko je neko okrivljen za nelegalno držanje oružja, a pronađen je samo jedan pištolj, koji sada nedostaje, to može biti problematično, prenosi RTCG.

“Jeste problematično, ali ne nerješivo, uvijek se mogu pronaći i drugi dokazi”, kazao je on.

On objašnjava da će se u daljem toku morati predstavljati drugi dokazi, te da postoji mnogo situacija gdje može da se napravi kompklikacija u sudu prilikom donošenja odluke.

„Mi kao branioci ćemo naravno iskoristiti situaciju, koliko nam to zakon dozvoljava, da dokažemo da naši branjenici nijesu izvršili krivično djelo. Ja ne znam da li je neki od tih revolvera koji su bili u depou kontaminirani. Da li su biološki tragovi uklonjeni ili su postavljeni neki novi kako bi se zavarao trag, ne mogu da znam. Tamo ima stotine hiljada oduzetih stvari i trebaće toliko vremena da se izvrši popis u Višem sudu, da će proći mjeseci dok ne bude tačn određeno pšta je nestalo i da li su neki dokazi kontaminirani“, rekao je on.

Smatra da se pisani dokazi nalaze u kancelarijama, na bezbjednijem mjestu.

Begović ističe da neko mora biti odgovoran za ovaj događaj.

„Na prostoru od 100 metara nalaze se najvažnije institucije države, upravo taj dio grada bi morao biti bezbjednosno do savršenstva obrađen, zaštićen, da ne bi došlo do ovakvih posljedica. Neko je morao gotovo svakodnevno da ima komunikaciju sa stanarima i da dobija obavještenja da li je neko novi uselio. Zatim onaj kombi nije bio uobičajena pojava za taj dio grada, posebno da duže vrijeme tamo stoji.. Sve to upućuje da je to moralo biti provjereno i da je neko iz bjezbjednosnih zakazao i upravo ti koji su zakazali moraju snosilti odgovornost“, kazao je on.

Kako RTCG prenosi, s druge strane, pohvalio je Upravu policije za brzu reakciju.

„Identifikovana su lica, objavljena fotografija žene. To je urađeno vrlo brzo i kvalitetno što nam govori da se sve može kad se hoće“, kaže advokat.

Komentarišući to što su tokom istrage mjesto uločina posjetili premijer i ministri, advokat objašnjava da po svim pravilima i zakonima lice mjesta mora biti strogo obezbijeđeno.

„Na licu mjesta mogu biti samo službena lica i dežurni tužilac. Po onome što sam čuo, gospodin Abazović je dobio odobrenje od tužioca koji je kazao da je u tom dijelu u kom su boravili izviđaj završen i da neće doći do kontaminacije dokaza. To je vrlo neuobičajeno. To je prostor samo za forenzičare. Mislim da to ne bi trebalo da bude praksa, ne znam koji su motivi svega toga“, kazao je on.

Objašnjava da je teško odrediti motiv zbog koga je prokopan tunel kada se zna da su droga i dragocjenosti na bezbjednijem mjestu.

„Revolveri koji su nestali ne vrijede ni stoti dio te akcije i taj motiv je bizaran. Dakle, oni koji vode akciju treba dobro da zasuku rukave i da otkriju ko je i iz kojih pobuda krenuo u takav poduhvat koji je ravan filmskom senariju“, kazao je on.

Begović je kazao da su kriminalci poslali poruku državi da pod hitno mora da počne izgradnju "nikad dosanjane" Palate pravde.

„U sudovima u malim kancelarijama sjede po tri, četiri osobe. Nemaju tehničkih uslova za rad. Kancelarija za ispitivanje okrivljenih je u podrumu pored prostorije u koju se deponuje droga. Mi nekad ne možemo da izdržimo od mirisa koju emituje ta droga“, kazao je on.