Prema podacima Instituta za javno zdravlje već treću sedmicu raste broj inficiranih koronavirusom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najviše ih je u glavnom gradu gdje se pregledaju u istim ambulantama, kao i ostali pacijenti zbog čega građani negoduju. I dok iz Instituta za javno zdravlje kažu da prate epidemijsku situaciju, te da za sada nema potrebe za otvaranjem kovid ambulanti, iz podgoričkog Doma zdravlja tvrde da se trude da odmah pregledaju one sa siptomima kovida kako bi što manje bili u kontaktu s ostalim pacijentima, prenosi RTCG.

Nakon višemjesečnog zatišja, ambulante podgoričkih domova zdravlja opet su pune pacijenata sa simptomima kovida. Potvrđuju to i sedmični izvještaji Instituta za javno zdravlje o broju oboljelih, koji je za tri sedmice u Crnoj Gori veći za gotovo 100 pacijenata.

Najviše ih je u glavnom gradu. Uprkos tome ljekari tvrde da za sada nema razloga za brigu, ali poručuju da moramo biti oprezni.

Izabrana doktorka Andrea Radulović, kaže da je evidentan porast broja pacijenata koji se javljaju u domove zdravlja sa simptomima respiratornih infekcija.

"To smo mi svakakao očekivali s obzirom na to da počinje sezona respiratornih infekcija, kao i da dolazi do dužeg boravka populacije u zatvorenim kolektivima u kancelarijama i školama, vrtićima", kaže Radulović.

Simptomi kod oboljelih su najčešće blagi – bol u grlu, povišena temperatura ili malaksalost. A, takvi pacijenti u glavnom gradu pregledaju se u istim ambulantama, kao i ostali, zbog čega građani negoduju.

Kako RTCG prenosi, žale se i što se mogu testirati samo u laboratoriji Doma zdravlja u Bloku pet i to s uputom izabranog ljekara.

Građani smatraju da treba otvoriti nove kovid ambulante. Da za tim za sada nema potrebe kažu u Institutu za javno zdravlje, odakle poručuju i da svakodnevno prate epidemiološku situaciju u skladu sa kojom će i donositi nove mjere.

Do tada u domovima zdravlja trudiće se, kažu, da kao i do sada pacijente sa simptomima kovida što prije pregledaju.

"Mi vodimo računa da bude fizičko ostojanje između pacijenata od onih kojih imaju simptome kovida od onih koji nemaju, provjetravamo prostorije, vršimo trijažu. Ono što mi možemo da uradimo ako uđe neko u naše hodnike, mi ga možemo odmah sprovesti u ambulante da bi smo skratili dužinu ekspozicije drugih pacijenata virusnim agensima", objašnjava Radulović.

Zato ljekari savjetuju svim pacijentima da se u zdravstvenim ustanovama pridržavaju dobro poznatih mjera - da nose zaštitne maske, dezinfikuju ruke i drže distancu.