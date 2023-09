Put je započet prije dvije godine, a zemljani radovi nisu završeni!

Mještani nekoliko pljevaljskih sela kroz koja prolazi nova trasa puta Mijakovići - Vrulja - Bijelo Polje dali su rok Direkciji za saobraćaj da do 1. oktobra probije dio puta koji su započeli prije dvije godine, kako bi nesmetano mogli da dolaze do svojih kuća i imanja, upozorivši da će u protivnom blokirati regionalni put do Đurđevića Tare, prenose Vijesti.