Radovi na uređenju obala Lima i izgradnju obaloutvrda i šetališta u Bijelom Polju i Beranama neće početi ni ove godine. Tender za izgradnju obaloutvrda oborile cijene “Bemaxa”, početak izgradnje se očekuje do kraja godine.

Na uređenje obale Lima i izgradnju obaloutvrda i šetališta u Bijelom Polju i Beranama, čeka se četiri godine, a radovi neće početi ni ove, jer je tenderski postupak poništen, a neće biti ni planiranog projekta regulacije korita rijeka Lima i Grnčara u opštinama Plav i Gusinje zbog neažurnosti tih opština da riješe, prije svega, imovinsko-pravne sporove, pa tender još nije ni raspisan.

Iz Direktorata za vodoprivredu navode da zbog velikog odstupanja cijena radova ponuđenih na tenderu u odnosu na cijene iz projektne dokumentacije, ponude nisu prihvaćene i da očekuju da će ponovljeni tender biti vrlo brzo raspisan.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović je kazao da je razočaran informacijom da je Vlada poništila međunarodni donatorski tender za obaloutvrdu u Bijelom Polju i Beranama, kao i objašnjenjem da je došlo do značajnog prekoračenja ponuđene cijene izvođača radova u odnosu na onu određenu planom nabavke.

Iz Ministarstva poljoprivrede ističu da je jedini cilj poništenja tendera bio da se dobije više kvalitetnih i jeftinijih ponuda, prenose Vijesti.

Na tender za izvođenje radova javio se tursko-albanski konzorcijum koji nije prošao zbog nedostatka dokumentacije, a firma “Bemax” zbog ponuđenih cijena u odnosu na procijenjenu vrijednost iz plana nabavki.

“Procijenjena vrijednost u martu 2022. godine je bila za Berane 3.207.791,64 eura, a za Bijelo Polje 2.973.760,65 eura. Ponuđena cijena na tenderu za lokaciju u Beranama, bila je 4.517.278,83 eura bez PDV-a, a za lokaciju u Bijelom Polju 4.351.636,69 eura bez PDV-a”, objasnio je Željko Furtula iz Direktorata za vodoprivredu.

On je podsjetio da je u toku sprovođenje projekta Svjetske banke SDIP (Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine) u Crnoj Gori, i do sada su raspisani tenderi za izvođenje radova na izgradnji obaloutvrda u opštinama Berane i Bijelo Polje.

“S obzirom na to da je ovaj regionalni projekat takozvani višefazni projekat, predviđeno je da se implementira kroz dvije faze, i to prva do 31. decembra 2025. i druga faza 1. januara 2026. do 31. decembra 2030. Projekti u Beranama i Bijelom Polju su dio prve faze, a svaki ugovor koji bude potpisan u toku prve faze, trebalo bi da bude završen do 1. januara 2026. godine. Rok za izvođenje radova na ovim projektima je 15 mjeseci, što bi značilo da bi do kraja perioda predviđenog za trajanje prve faze radovi bili završeni, ukoliko ponovljeni tender bude uspješan. Imajući u vidu da su cijene na tržištu značajano porasle, ne samo u Crnoj Gori već i u cijeloj Evropi, u martu 2022. godine izvršena je analiza tržišta, koja je prethodila objavljivanju tendera. Cijene koje su tada dobijene bile su značajno povećane u odnosu na cijene koje su bile sadržane u samom projektu. Na osnovu izvršene analize Svjetska banka je odobrila izmjenu inicijalnog plana nabavki”, kazao je Furtula “Vijestima”.

Imajući u vidu, naglasio je on, da se projekat finansira iz kredita Svjetske banke, a vodeći se prudencijalnim odnosom prema sredstvima kojima se Crna Gora zadužuje, Vlada je na sjednici 30. 6. 2023. donijela odluku da se zbog velikog odstupanja cijena radova ponuđenih na tenderu u odnosu na cijene iz projektne dokumentacje, ove ponude ne prihvate i pokrene procedura raspisivanja novih tendera, prenose Vijesti.

“Očekuje se da ponovljeni tender bude vrlo brzo raspisan. Rok za dostavljanje ponuda će biti 30 radnih dana, a kada se uzme u obzir i period potreban za evaluaciju pristiglih ponuda, možemo očekivati da do kraja godine izvođač bude odabran, ukoliko dobijene ponude budu zadovoljavajuće. Prema tome realizacija projekta zavisi od kvaliteta ponuđača i visine dobijenih ponuda. Cilj raspisivanja novih tendera je da se u novom pokušaju dobiju ponude od više ponuđača, a i da se dobiju cijene koje su bliske cijenama koje su dobijene analizom tržišta”, naveo je Furtula.

Opština je dio svojih obaveza vezano za eksproprijaciju zemljišta i pomoć u projektovanju završila u roku. Nažalost, svi kapitalni projekti u Bijelom Polju i sjeveru kasne posljednje tri godine. Bojim se da i Svjetska banka kao najveći međunarodni finansijer i donator ne izgubi povjerenje u državu Crnu Goru i povuče nazad neiskorišćenja sredstva od 25 miliona eura, za ove namjene, što bi bila katastrofa

Predsjednik Smolović je kazao da građani Bijelog Polja već četiri godine očekuju početak radova i gube povjerenje u državu.

“Naglašavam da je Opština dio svojih obaveza vezano za eksproprijaciju zemljišta i pomoć u projektovanju završila u roku”. Nažalost, to nije jedini projekat koji kasni. Svi kapitalni projekti u Bijelom Polju i sjeveru kasne posljednje tri godine. Bojim se da i Svjetska banka kao najveći međunarodni finansijer i donator ne izgubi povjerenje u državu Crnu Goru i povuče nazad neiskorišćenja sredstva od 25 miliona eura, za ove namjene, što bi bila katastrofa”, upozorio je Smolović.

On je kazao da “ne želi da vjeruje u sumnje da iko zbog toga što mu se ne sviđa izvođač radova može i smije poništavati tendere, te da je bitno da je kvalitetan i stručan i da će u roku završiti pomenuti posao”.