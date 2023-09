Iz Sindikata prosvjete kažu da je štrajk upozorenja podržalo oko 80 odsto prosvjetara Jednočasovni protesti nastavnika održavani uglavnom u zbornicama

Red svečanog prijema prvaka u osnovnim i srednjim školama, red štrajka upozorenja prosvjetara uglavnom iza zatvorenih vrata zbornica, red osmijeha dobrodošlice za ostale đake, red nezadovoljstva roditelja zbog rasporeda školskog dana i prebukiranosti ustanova, pišu Vijesti.

To je najjednostavniji opis prvog dana školske 2023/2024. godine.

Zaposleni u podgoričkoj Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić” podržali su štrajk upozorenja i dozvolili novinaru “Vijesti” da prenese njihove zahtjeve, a glavni je promjena sistema obrazovanja.

Nastavnici su aktuelizovali i pitanje izmjene Zakona o umjetničkom obrazovanju.

“Ukoliko se promijeni taj Zakon, nećemo više biti u okviru Ministarstva prosvjete, već ćemo biti finansirani od Opštine, što za škole nije dobro. Svima je jasno da smo tu da bi se forma javne rasprave ispoštovala, i da Ministarstvo prosvjete nema ni najmanju namjeru da ispoštuje bilo šta od onoga što zahtijevamo”, ocijenili su nastavnici.

Predstavnik Sindikata Jovan Drašković rekao je da sve što je problematično u obrazovnoj praksi iziskuje pokretanje javne rasprave kako bi “svi imali priliku da se izjasne i zajednički riješe problem”.

Zaposleni u školi “Vasa Pavić” ističu da je važno da se dokumentacija umjetničke škole prilagodi, jer “ona i gimnazija ne mogu imati isti dnevnik, a godinama je tako”.

“Iz drugih škola se, takođe, žale na te stvari. Imaju problem sa velikim brojem ocjena koje moraju da se unesu i u jedan, i drugi dnevnik”, rekao je Drašković, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da je potrebno sistemski promijeniti stanje prosvjete u Crnoj Gori.

“To treba biti proces koji će, u svom toku, biti prilagodljiv. Da ne bude, sada smo riješili i izmijenili zakone, a za sljedećih deset, petnaest godina ne”, izričit je potpredsjednik Sindikata, dodajući da to treba da bude “jedan otvoren proces”.

Drašković je podsjetio da je cilj štrajka da se uspostave zahtjevi, kao i da se u medijima, ali i javnosti, čuje to što prosvjetni radnici traže.

“...Postavili smo rok, 31. decembar ove godine, da vidimo kakav je odgovor nadležnih. Sada ne znamo ko će biti pregovarač sa druge strane, ali je dovoljno vremena da vidimo šta će nam oni reći”, rekao je Drašković.

Kako Vijesti prenose, štrajk upozorenja, prema riječima predsjednika Sindikata prosvjete Radomira Božovića, podržalo je oko 80 odsto nastavnog kadra.

“Nije prosvjeta resor koji može biti na margini, ona mora biti u centru pažnje svake Vlade, ministra, svakog premijera. Jaka prosvjeta znači jaka država i to jednostavno ide ruku pod ruku jedno s drugim. Krajnje je vrijeme da shvatimo da ulažući u obrazovanje mi ne bacamo novac na neradnike, već ako to radimo, činimo za buduće generacije, praktično stvaramo budućnost ove zemlje na taj način”, rekao je Božović.

On je kazao da će se uvijek naći neko ko se plaši “riječi štrajk, makar to bio i štrajk upozorenja koji traje do sat vremena”.

“Kroz njega vi ukazujete na probleme i skrećete pažnju nadležnima da to rješavaju, a pojedinci se plaše toga. Bilo je onih koji su nas zaplašivali prethodnih dana, iznoseći neistine i govoreći da ljudi mogu ostati bez posla, da su nam zahtjevi previše uopšteni, da nije pravi tajming za ove stvari...”, kaže Božović, dodajući da je zadovoljan trenutnim odazivom prosvjetara.

Predsjednik te radničke organizacije “Vijestima” je kazao da su zadovoljni i načinom organizacije štrajka upozorenja.

Sindikat je kao rukovodstvo, tvrdi, predložio zaposlenima u školi da sami odaberu način protesta. Da li će to biti sat prije početka nastave ili u pauzi između dvije smjene, Božović objašnjava da je to ostavljeno “školama da biraju”.

“Neke škole odlučile su se za štrajk upozorenja prije početka nastave, a neke u pauzi između dvije smjene. Vrtići su malo u nezgodnoj situaciji, jer djecu ne možemo ostaviti nijedan minut same, niti roditeljima praviti situaciju da ih dovode kasnije. Bili smo maksimalno fleksibilni”, ocijenio je Božović.

Od Ministarstva prosvjete, na čijem je čelu ministar u tehničkom mandatu Miomir Vojinović, očekuje da pristupe izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju. Kroz taj zakon mogu, smatra, početi da izbacuju politiku iz škola, a to je, prema mišljenju Božovića, “prva i osnovna stvar”.

“Tražimo da dobijemo ili status službenog lica ili da na drugi način budemo zaštićeni od nasrtaja učenika u učionicama, roditelja, uprava, verbalnih ili fizičkih kojih je sve više. Naš posao je postao prilično stresan. Očekujemo u narednih nekoliko mjeseci da se formira i vlada, kao i da budući premijer, ministar finansija i prosvjete pristupe svim našim zahtjevima”, rekao je predsjednik Sindikata, piše portal Vijesti.

“Vijestima” je kazao da ta organizacija očekuje da nova vlada ispuni obećanje prethodne, kao i da izgradnja vaspitno-obrazovnih ustanova i vrtića bude nastavljenja.

“Ukoliko se nijedan naš zahtjev ne ispuni, gledaćemo koje ćemo korake nastaviti. Možda će biti masovniji protesti početkom drugog polugodišta, ili će to biti generalni štrajk, vidjećemo. Možda ćemo i amandmantski pristupiti mi u Sindikatu izmjenama i dopunama tih zakona, ali to je onda komplikovaniji proces, morali bismo se više zauzeti za ovu stvar, a očekujemo da se ona neće desiti. Očekujemo da će nadležni, malo po malo, početi da se okreću prosvjeti”, kazao je Božović.