Početak školske godine stresan je kako za roditelje tako i za đake, a pored udžbenika, koji su za osnovce besplatni, roditelji moraju izdvojiti određenu sumu novca da djecu opreme i drugim stvarima koje su im potrebne.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tanja Ašanin, iz Udruženja roditelji za Portal RTCG ističe da je socijalno ugroženim porodicama sve teže da opreme djecu za školu te da im sve češće traže pomoć kada je u pitanju kupovina torbe, pribora, flomastera, tempera, garderobe...

"Kao što znate djeca unazad tri godine dobijaju besplatne udžbenike i to jeste jedna ogromna olakšica na kućni budžet porodica i mi smo se za to godinama borili. Međutim i dalje porodice izdvajaju dosta novca prilikom opremanja djece za početak nove školske godine. Nažalost, inflacija i rast cijena dovelo je do toga da se porodice nalaze u istoj situaciji kao što su bile godinama unazad ako ne i goroj", navodi Ašanin.

Ističe da to kaže i iskustva koje imaju kroz humanitarnu akciju "Podijelimo jer zajedno možemo više" koju već organizuju 13 godinu zaredom, u okviru koje pomažu porodicama koje su socijalno ugrožene da opreme djecu za početak nove školske godine, piše RTCG.

"Svake godine nam se javljaju nove porodice i samo ove godine smo otvorili preko 60 novih socijalnih kartona. To nam govori koliko je siromaštvo izraženo u našoj zemlji i koliko je roditeljima teško da opreme djecu. Posebno su u izazovnoj situaciji su jednoroditeljske porodice, porodice sa više djece školskog uzrasta, i porodice gdje su oba roditelja na Zavodu za zapošljavanje, odnosno primaju materijalno obezbjeđenje i ne rade", navodi Ašanin.

Vjerujem, objašnjava ona, da bi se novac koji se daje za udžbenike može iskoristiti pametnije, da se udžbenici zadužuju i da djeca koriste udžbenike, tj da se smjenjuju sa generacije na generaciju.

"I mi kad smo bili mlađi smo koristili udžbenike naše braće, sestara, starijih drugara i osim te korisnosti stiče se taj lijepi utisak da učimo djecu koliko je lijepo da koristimo stvari, ali ta ideja nije zaživjela. Uputili smo apel Ministarstvu ekologije da se udžbenici barem recikliraju", kazala je Ašanin za Portal RTCG.

Čini mi se, dodaje ona, da je početak godine najizazovniji period, prenosi RTCG.

"Teško je opremiti dijete da se ne razlikuje od ostale djece, jer zaista te razlike, iako ne bi smjelo, predstavljaju razlog za diskiminaciju", navodi Ašanin.

Objašnjava da to što je djeci potrebno nije nikakav luksuz, već da su to najosnovnije stvari.

"Naš paket pribora koji djeca dobijaju u okviru humanitarne akcije se razlikuje od razreda do razreda. Tu su sveske, olovke, bojice, flomasteri, bukvalno sve i uvijek tražimo povratnu informaciju od roditelja da li djeci nešto fali. Pribori su sveobuhvatni i trudimo se da djeca dobiju ono što im je potrebno", kazala je Ašanin.

Psihološkinja Jelena Milutinović navodi da je "početak školske godine izazovan za svu djecu i roditelje, naročito prvake i za djecu iz socijalno ugroženih porodica".

"Period koji započinju podrazumijeva nove navike, novi način života - obaveze, novi ljudi - odnosno jednom rječju prilagođavanju svemu onome što nosi ovaj period života. Potreba svakog djeteta je da pripada, ima drugare i da bude prihvaćeno. Ukoliko se izdvajate po bilo čemu, pod rizikom ste da budete odbačeni i to ostavlja posljedice na djecu", navodi Milutinović.

Kako RTCG prenosi, ističe da se ne može generalizovati kako će se djeca sa tim nositi.

"Svi smo različiti, drugačije reagujemo. Ono što možemo mi odrasli da uradimo jeste da sa djecom razgovaramo o ovim temama i da ih učimo različitostima i prihvatanju istih", zaključuje Milutinović.