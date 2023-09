HPV vakcinacija bez zakazivanja u crnogorskim domovima zdravlja biće organizovana i tokom tri prva vikenda u septembru, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vakcinacija bez zakazivanje će biti sprovođena tokom tri prva vikenda u septembru, od devet do 20 sati u Domu zdravlja Stara Varoš za Podgoricu, Zetu i Tuzi, a od devet do 14 sati u domovima zdravlja u ostalim opštinama, piše RCTG.

Iz IJZ-a su naveli da će u Andrijevici, Mojkovcu i Kolašinu vakcinacija biti organizovana radnim danima.

“Roditelji djevojčica uzrasta od devet do 14 godina će dobiti i SMS poruke kao dodatno obavještenje gdje i kada je HPV vakcina rezervisana za njihovo dijete”, rekli su iz IJZ-a.

Kako su kazali, taj sistem ima svoja ograničenja jer u elektronskom kartonu svake pete djevojčice uzrasta od devet do 14 godina ne postoji validan broj telefona roditelja, tako da roditelji te djece putem SMS poruke ne mogu biti obaviješteni o mogućnosti vanredne vakcinacije.

“Dešavaće se da je u pojediničanim slučajevima unešen pogrešan broj, pa je moguće da će poruke dobiti mali broj roditelja koji nemaju ćerke uzrasta za koji je predviđena vakcinacija”, naveli su iz IJZ-a.

Oni su istakli da se trude da smanje broj tih grešaka.

“Ali ih ne možemo u potpunosti izbjeći i ovim putem se izvinjavamo onima koji su dobili, ili će u narednom periodu dobijati poruke, a nemaju djecu predviđenu za HPV vakcinaciju”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Ministarstvo zdravlja i IJZ nastavljaju sa aktivnom promocijom Programa HPV vakcinacije, prenosi RTCG.

“U okviru kampanje, koja će se sprovoditi u septembru, naglasak će biti na vakcinaciji vikendima bez zakazivanja uz aktivno pozivanje svih roditelja djevojčica uzrasta od devet do 14 godina da dovedu svoje djevojčice na vakcinaciju”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su kazali da se poziv odnosi na sve, uključujući one koji do sada nijesu dobili poziv od timova izabranih doktora za djecu, kao i one koji nemaju izabranog pedijatra, ili iz drugih razloga nijesu mogli da se vakcinišu do sada.

Oni su naveli da će, kroz podršku kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, američke Vlade i Agencije za međunarodni razvoj (USAID), kampanju pratiti bilbordi koji će biti istaknuti u Podgorici, Nikšiću, Baru i Pljevljima.

Kako RTCG prenosi, iz IJZ-a su pozvali roditelje da vakcinišu svoje djevojčice protiv raka grlića materice, drugih oboljenja i stanja koja mogu uzrokovati HPV infekcije

“Takođe, naši partneri su obezbjedili značajan broj flajera i postera koji su distribuirani osnovnim školama i zdravstvenim ustanovama, uključujući apoteke širom Crne Gore”, rekli su iz IJZ-a.

Kako su dodali, kampanja će se sprovoditi i preko promo materijala u vidu prigodnih poklona za vakcinisane djevojčice na vakcinalnim punktovima, objava na instagram stranici IJZ-a, kao i video animacije na temu HPV vakcinacije, koja će preko Jutjub /YouTube/ kanala IJZ-a biti distribuirana svim televizijama i portalima u Crnoj Gori.

Iz IJZ-a su pozvali roditelje da vakcinišu svoje djevojčice protiv raka grlića materice, drugih oboljenja i stanja koja mogu uzrokovati HPV infekcije.

Oni su naglasili da je neophodno da roditelj pripremi djevojčicu za vakcinaciju kroz jednostavno objašnjenje.

Iz Instituta su naveli da je potrebno da djevojčica ima lagani obrok prije vakcinacije i da nakon vakcinacije ostane najmanje 15 minuta da sjedi u zdravstvenoj ustanovi, piše RTCG.

“Samo u septembru, tokom tri vikenda, HPV vakcinacija je dostupna na veoma jednostavan način i pozivamo sve da iskoriste ovu priliku da zaštite svoju djecu, kao što su to već uradili roditelji preko pet hiljada djevojčica u Crnoj Gori”, poručili su iz IJZ-a.