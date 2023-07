Čitava planirana trasa dionice auto-puta Mateševo - Andrijevica pruža se kroz planinski teren, a projektovana brzina je 100 kilometara na čas.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za buduću dionicu auto-puta od Mateševa do Andrijevice na javnoj raspravi je do 24. jula.

Prema podacima iz tog dokumenta dionica će biti dužine oko 23,5 km, što je oko 14 odsto ukupne planirane dužine auto-puta Bar - Boljare. Prostor na kojem će se graditi saobraćajnica administrativno pripada opštinama Kolašin i Andrijevica, a taj koridor definisan je i odobren Prostornim planom Crne Gore.

“Buduća dionica auto-puta počinje kod Mateševa, na nadmorskoj visini oko 1.000 metara, zatim dolinom rijeke Drcke - pritoke rijeke Tare. Od Mateševa pa dalje, uzvodno dolinom rijeke Drcke, teren se uzdiže sve do Trešnjevika, odnosno do kote od 1.686 metara. Auto-put dalje ide tunelom kroz Trešnjevik i ulazi u dolinu rijeke Kraštice, pritoke Lima. Od Trešnjevika trasa se spušta nizvodno dolinom rijeke Kraštice, do njenog ušća u Lim, odnosno do kote od oko 770 metara”, piše u Elaboratu.

Na toj dionici su predviđene dvije petlje, u Andrijevici i na Mateševu, 34 mosta, dvostruki tunel, jedno odmorište s benzinskom i servisnom stanicom…

Izgradnjom predmetne dionice auto-puta, konstatovano je u Elaboratu, “treba očekivati povećanje mobilnosti stanovništva čime se otvaraju mogućnosti za razvoj određenih djelatnosti kojima se poboljšava socijalna struktura”.

“Takođe, izgradnja auto-puta omogućava naseljavanje, to jest povećanje broja stanovnika i bolju povezanost naselja, poboljšanje dostupnosti opštinskih centara Andrijevice, Berana, Petnjice, Plava i Gusinja sa Glavnim gradom. Lokalno stanovništvo kao korisnici auto-puta ostvarivaće niz povoljnosti… Očekivane su i promjene vrijednosti okolnog zemljišta, prije svega zbog nove njegove namjene i blizine petlji auto-puta…”, neki su od benefita izgradnje te dionice, piše u dokumentu, a prenose Vijesti.

Prva dionica auto-puta od 42 kilometra, koja je koštala oko milijardu eura, svečano je otvorena za saobraćaj 13. jula prošle godine, sa zakašnjenjem od tri godine i dva mjeseca od prvog roka. Najavljivano je da će čak i ove godine početi izgradnja nove dionice i da će se većina novca obezbijediti iz fondova EU. Međutim, kako su za “Vijesti” nedavno kazali iz Ministarstva kapitalnih investicija, izrada glavnog projekta za drugu dionicu auto-puta još nije započela, podsjećaju iz Vijesti.

Od Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) dobijen je bespovratno novac za izradu idejnih projekata s elaboratima za procjenu uticaja na životnu sredinu, za dionicu Mateševo - Andrijevica i obilaznicu Podgorica, u ukupnom iznosu od 5,49 miliona eura.

Auto-put Bar - Boljare planirano je da bude dugačak 169 kilometara i bude u sastavu putnog pravca Beograd - Južni Jadran, koji predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM), podsjećaju Vijesti.