Po tvrdnjama jednog od zaposlenih, Nenada Vidakovića, od najavljenog protesta su odustali pod prijetnjama otkazom.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kuvari, konobari i sobarice Instituta „Dr Simo Milošević“, odustali su od štrajka koji je bio najavljen za danas. Oni su juče najavili da će obustaviti spremanje i služenje hrane gostima izuzev nepokretnim pacijentima i djeci.

Po tvrdnjama jednog od zaposlenih, Nenada Vidakovića, od najavljenog protesta su odustali pod prijetnjama otkazom.

“Odustali smo jer su dali jednu platu i obećali narednih dana drugu. Imali smo prijetnje od strane direktora što je žalosno da prijete otkazom ljudima koji kao ja, rade 38 godina ovdje. Mi smo tražili ono što smo zaradili, svoje plate. Zaradili smo obje plate. Do 20. avgusta je trebalo da bude i druga plata. Prošla su tri dana, navodno čekaju uplatu. Direktor je zvao da nam prijeti da odustanemo od štrajka”, kazao je Vidaković.

Navodi da otkaz vjerovatno ne bi dobilo 130 ljudi ali je bio cilj da se uplaše.

“Ako ne bude do 1. septembra plata tražićemo ponovo. Žalosno je da svaki put mi moramo da sakupljamo potpise da bi on dao platu. Imamo preko 600 gostiju i pitamo se gdje pare idu. Dobavljačima se ništa ne plaća, tek je sada Voliju uplaćen dio i sada se isplaćuju dobavke na dnevnom nivou”, kazao je za RTHN Vidaković.

V.d. direktora Savo Marić kazao je da se nada da su svijest i savjest uticali na to da ljudi odustanu od štrajka. Tvrdi da nije bilo prijetnji već da je radnicima poslao jedno upozorenje koje bi trebalo da shvate kao pravnu pouku.

“Juče je došla grupa od 120 Norvežana i bilo bi ružno da oni i svi drugi pacijenti, ne manje važni, ne dobiju danas obroke. O pritiscima o kojima pričaju stvarno ne znam. Juče nisam nisam razgovarao sa radnicima ugostiteljstva. Istina je da sam poslao jedno upozorenje i to je jedna pravna pouka i za njih i za mene lično, šta se može desiti ako se uradi nešto jednostrano, odnosno ako se nalog poslodavca ne ispuni na pravi način. To tako i treba da shvate a ne kao prijetnju. U tom upozorenju i piše da ljudski shvatamo sve ono što su do sada izdržali čekajući plate ali i da oni moraju malo više da vrednuju trud ljudi da se obezbijede plate”, kazao je Marić.

Navodi da je prošle sedmice, kada je razgovarao sa radnicima, bilo mnogo teže stanje jer su kasnile tri plate i da ne shvata čemu tenzije danas nakon uplate majske i junske plate.

“U petak je bila majska, juče junska i faktički dugujemo julsku platu koja kasni tri dana jer plate isplaćujemo 20. u mjesecu. Da nisu bile majska i junska plata ja bih isto razgovarao sa tim ljudima i oni bi imali veću podršku. I sada je imaju i zato mi smeta takva vrsta njihovog obraćanja jer sve je pokušano u razgovoru i bez ikakve prijetnje. Upozorenje je pravno sastavljeno i samo je pravna pouka i za njih i za mene da se ne iznenade ako bude nešto slično. Ne znam čemu to vodi da i dalje pravimo tenzije i ne znam zbog čega. Da li je to orkestrirano sa neke adrese da se tako ponašaju i pored svega”, kazao je Marić.

Navodi i da je menadžment pokazao da želi da riješi problem.

-Očekivala se i ta uplata od 600 000 samo ne može da se nađe način da taj novac bude prebačen na račun Instituta, rekao je Marić.

Podsjeća i da je Kolektivni ugovor usaglašen između menadžmenta, odbora direktora i predstavnika sindikata.

“Ta odluka je sada na Vladi i ja ponovo upućujem molbu da na kolektivni ugovor što prije daju saglasnost. I na tom planu se radi što se tiče nas, da odradimo ono što je do nas”, kazao je on.

Marić poručuje da nije dobro da idu loše poruke i sa jedne i sa druge strane i da je potrebno da svi imaju osjećaj i za preduzeće i za veoma važan program sa Norvežanim