Ukoliko zaposleni u Institutu Igalo do srijede ne dobiju platu nije isključena i obustava rada, prenosi TVCG.

Izvor: Vlada Crne Gore

Predsjednica Sindikata Instituta "Dr Simo Milošević" Marija Obradović kazala je za TVCG da agonija radnika predugo traje, a da zanemarivanje Instituta traje mnogo duže.

Pokušavali su na razne načine da sačuvaju Institut, ali kako ističe, odgovora nema ni od države, ni od manjinskih akcionara.

“U slučaju da se nastavi ovaj vid zanemarivanja sigurno će doći do neke vrste radikalizacije protesta, kako i kada to još ne mogu da kažem, ali sam sigurna da će se to desiti”, navela je Obradović, u Dnevniku TVCG.

Ona je navela da druga faza Instituta ima oko 600, a prva oko 260 pacijenata.

“Mi godinu i više ne dobijamo zarade na vrijeme, kašnjenja su od tri do šest mjeseci. Mi svoj rad obavljamo profesionalno”, poručila je Obradović i ponovila da bi zatvaranjem Instituta najviše izgubili građani.

Saopštila je i da nema nove informacije o pozajmici od 600.000 eura, koliko je voljna da ima da EPCG.

Ističe i da su ranije dobijali avansne uplate, koje su kasnije odrađivalil, prenosi RTCG.

“Sada mi je šokantno zašto postoji uput da li takvu vrstu pomoći dati Institutu”, navela je Obradović i dodala da bi im ta pomoć značila isplatu dvije od tri zaostale zarade.

Danas je u Kolašinu nastavljeno prikupljanje potpisa za spas Instituta Igalo. Ranije su potpisi podrške prukupljani u Budvi, Baru, Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju. Obradović je zadovoljna podrškom građana.

“Ljudi su svjesni činjenice šta će se desiti, ako se Institut ugasi, sa druge strane nažalost svjesni su i da je to vrlo izvjesna i vrlo bliska budućnost, tako da su se ljudi odazvali u nevjerovatnom broju”, poručila je Obradović.

Kako RTCG piše, peticiju sa potpisima će, kako kaže, proslijediti onoj Vladi koja bude na vlasti sredinom septembra.

Radnici Instituta petkom organizuju i dvočasovnu blokadu graničnih prelaza u Herceg Novom.