Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari trebalo bi da počne početkom naredne godine, s obzirom na to da se u naredna dva mjeseca očekuje završetak revizije glavnog projekta i raspisivanje poziva za izbor izvođača, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Direktor Direktorata za puteve u Ministarstvu (MKI), Miroslav Mašić, rekao je Vijestima da će se rekonstrukcija jedne od najznačajnijih turističkih atrakcija Crne Gore raditi iz donacije koju je obezbijedila Kina.

Vlade Crne Gore i Kine su 2018. godine potpisale Sporazum u vezi s rekonstrukcijom mosta na Đurđevića Tari, a pravni osnov za početak realizacije projekta predstavlja zaključivanje ugovora o donaciji novca koji je potpisan u decembru 2020. godine. Ugovor ima karakter međudržavnog sporazuma između dvije vlade.

Ugovorom je definisano da Kina izabere izvođača radova, a doniraće i 7,05 miliona eura za rekonstrukciju.

Mašić je podsjetio da je most posljednji put rekonstruisan prije više od 30 godina, a da će sporazum s Kinom omogućiti njegovu i rekonstrukciju pristupnih saobraćajnica.

„Trošak Kine je izrada glavnog projekta koji je u završnoj fazi. Trenutno je u usaglašavanju između vodećeg kineskog projektanta i domaćeg proizvođača projektanta iz Crne Gore. Jedna faza projekta je pozitivno revidirana, tako da očekujemo narednih mjesec do dva revidiran novi, nakon čega će kineska strana sprovesti javni poziv za izbor izvođača radova na rekonstrukciji, mada će pripremni radovi moći da krenu početkom naredne godine kada budu stvoreni klimatski uslovi za rad na mostu”, objasnio je Mišić.

On je dodao da će glavni projekat definisati period rekonstrukcije mosta i da očekuje da je to otprilike do godinu i po.

“S tim da imamo i pristupne saobraćajnice od mosta koje treba rekonstruisati i izgraditi, a biće potrebno i da se uradi eksproprijacija”, kazao je Mišić.

Prema podacima MKI, koji su ranije saopšteni, ugovorena vrijednost radova iz državnog budžeta za ovaj projekat je oko 148 hiljada eura.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je ranije da novac koji će država iz kapitalnog budžeta izdvojiti za projekat rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari ne predstavlja državnu pomoć, jer će se trošiti prema proceduri koju predviđa Zakon o javnim nabavkama.

“Ugovorena vrijednost za pripremu geoloških podloga s njihovom revizijom je 10,3 hiljade eura sa PDV-om, ugovorena vrijednost sa revidentom glavnog projekta rekonstrukcije mosta Gpc- Geotehnics, Projects & Consulting je 19,49 hiljada eura sa PDV-om, a ugovorena vrijednost sa nadzornim organom Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja je 118,21 hiljadu sa PDV-om”, naveli su iz Ministarstva.

Posljednja rekonstrukcija mosta rađena je 1986. godine, kada su otklonjeni defekti i oštećenja koji su ugrožavali betonsku konstrukciju.

Most na Tari dug je 366 metara, a širok sedam. Izgrađen je od armiranog betona.

Rješenje mosta je izabrano na osnovu međunarodnog konkursa koji je raspisalo Ministarstvo građevina tadašnje Kraljevine Jugoslavije 1937. godine, a izabrano je rješenje profesora Mijata Trojanovića.

Most je građen od 1938. do 1940. godine, a izvođač je bilo preduzeće Antunović iz Beograda.