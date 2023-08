U Crnoj Gori će danas biti sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, poslijepodne uz nešto više oblaka, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.