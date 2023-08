U Crnoj Gori će danas u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano. Na sjeveru, još tokom jutra, ponegdje slaba kiša, a u popodnevnim satima razvedravanje.

Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.