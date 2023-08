Postoje i problemi vezani za konkretan model, poput otkazivanja odometra, problema sa pokazivačima i instrumentacijom, ali ono što može biti najgore je problem na motoru koji se ne može izbjeći.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bez obzira na provjerenost inženjeringa i usavršenost tehnologije, uvijek postoji mogućnost da nešto otkaže ili da se pojave neki iritirajući zvuci ili vibracije, koji nagovještavaju veći problem. Neki modeli automobila imaju tendenciju da nerviraju svoje vlasnike češće od ostalih, doživljavajući kvarove bez prethodnog upozorenja, dok drugi mogu da se "kotrljaju" godinama uz "lupkanja" i "škripu", bez značajnijeg problema.

Sa sticanjem vozačkog iskustva, učimo da prepoznajemo te znake upozorenja. Automobili nam često šalju signale da im "nije dobro". Sem probušene gume, što može da se desi svakome u bilo kojem trenutku, većina kvarova može da se spreči. Naravno, prevencija košta, ali se u krajnjem zbiru ispostavlja jeftinijom u odnosu na neophodnu intervenciju.

U vrijeme današnje, nema potrebe za "rekla-kazala" informisanjem u vezi sa nekim konkretnim modelom. Vaskolika globalna digitalna mreža pruža uvid u bezbroj iskustava i informacija, o kojima pišu i govore sami vlasnici, gde možemo mnogo toga saznati o "boljkama" naših limenih ljubimaca. Svaki model i njegovi derivati posjeduju listu komponenti i funkcija na čijem planu su "tanki".

U slučaju nekih proizvođača automobila, s vremena na vrijeme se pojave greške koje su zajedničke za više proizvoda. Ovo se događa iz prostog razloga što se vozila proizvode na istim proizvodnim linijama, mehaničke platforme se dijele, a samim tim se dizajniraju sa istim komponentama i tehnologijom. Neke kompanije imaju često problema sa "elektrikom", dok su automobili nekih drugih skloni koroziji. Postoje i problemi vezani za konkretan model, poput otkazivanja odometra, problema sa pokazivačima i instrumentacijom, ali ono što može biti najgore je problem na motoru koji se ne može izbeći.

Na sreću, danas se lako možemo upoznati sa problemima koji poslovično prate naša vozila, posebno na specijalizovanim forumima. Najveći broj problema može biti rešen pre nego što solucija postane skupa, dok će neki drugi od vlasnika iziskivati da izdvoje novac za popravku kada dođe vreme za nju. Hajde da pogledamo o kojim simptomima se radi:

Gust dim

Kada iz izduvnog sistema izlazi gust dim, jasno je da imate problem s motorom u najavi. Čak i kada su dizeli u pitanju, koji su skloni "dimljenju", treba obratiti pažnju šta izlazi iz "auspuha". Postoje četiri tipa dima koji izlaze iz izduvne cevi: bijeli, siv, plav i crn. Svaki od njih signalizira da je riječ o različitim problemima, koji mogu biti rješeni jeftinije u odnosu na eventualnu "generalku". Ovde takođe treba obratiti pažnju na paru i kondenzaciju (koje se pojavljuju pri hladnijem vremenu) i ne miješati ih sa bijelim dimom.

Bijeli dim znači da motor šalje vodu kroz izduvni sistem. Ovaj problem je prouzrokovan problematičnim zaptivkom (dihtungom) glave motora. Što se tiče dizela, problem može biti sa tajmingom ubrizgavanja pumpe za gorivo. Međutim, prekomerni bijeli dim se odnosi na loše zaptivanje glave motora, a ukoliko se problem ignoriše, može dovesti do njenog otkazivanja.

Plavi dim je lako dijagnostifikovati. To je signal da motor sagorijeva ulje. Ukoliko ga primjetite prilikom ubrzavanja ili nakon startovanja motora, to znači da su karike klipova „zrele“ za zamjenu. Riječ je o skupoj popravci, ali ukoliko se simptomi ignorišu, epilog može biti mnogo gori, jer se stvari neće popraviti same od sebe. Takođe, može se osjetiti specifičan miris iza automobila.

Crni dim, s druge strane, znači da je smješa "prebogata", odnosno da nedostaje vazduha. U slučaju benzinskih motora, stvar se rješava podešavanjem. Što se dizela tiče, crni dim može signalizirati prekomjerno prisustvo čađi iz procesa sagorevanja, tako da ako je riječ o modernijem vozilu, treba ga "prikačiti" na dijagnostiku.

Iza sivog dima može da se krije nekoliko problema, od problematičnog ventila sistema koji sprečava da se isparenja fluida iz bloka i kartera motora izbacuju direktno u atmosferu, pa do loše glave motora. Pojavljuje se kada motor sagoreva ulje i često antifriz, koji curi u cilindar. Kada je motor hladan, treba proveriti rezervoar rashladne tečnosti i ustanoviti da li ima prisustva ulja. Ukoliko ima, neophodna je reparacija glave motora. Ukoliko niste sigurni da li vaš automobil "dimi", zamolite prijatelja da vozi iza vas i obrati pažnju na izduv. Takođe, možete iskoristiti i retrovizore da biste proverili da li ostavljate "dimni trag". Ukoliko on postoji - pravac servis.

Izvor: MONDO/Marko Tanasković

Curenja

Automobil posjeduje različite tečnosti, koje vremenom mogu da pronađu način da izađu iz sistema kojem služe. Povremeno bacite pogled ispod vozila da biste uočili eventualne mrlje nastale kapljanjem. Uraditi ovo jednom nedeljno je sasvim dovoljno.

Naučite kako da provjeravate nivo različitih tečnosti i radite to redovno. Smanjivanje nivoa može ukazivati da negdje dolazi do curenja. Ulje, antifriz, gorivo, kočna tečnost, ulje menjača, tečnost serva i amortizera; sve navedeno može pronaći neku pukotinu i naći se na "slobodi".

S vremena na vrijeme provjerite naplatke. Ukoliko primjetite tragove tečnosti (a da se ne radi o tragu koje ostavljaju četvoronošci muškog pola), to može značiti da je došlo do curenja tečnosti iz čeljusti ili crijeva. Naravno, ukoliko se ovako nešto desi, pod hitno u servis, jer posledice mogu biti veoma neprijatne, a poslednje što želite je da ostanete bez kočnica tokom vožnje.

Problem sa kočnicom može da se detektuje i na taj način što papučica postaje "mekša" nego inače kada se pritisne. Ukoliko se to ponavlja tokom vožnje, zaustavite se i proverite nivo kočne tečnosti. Ukoliko je nivo ispod minimuma, nemojte dalje voziti. Curenje ulja motora se može proveriti i na samom motoru, prilikom inspekcije sastava glave i bloka motora.

Nemojte ignorisati ni najmanje curenje, jer će ono vremenom samo postajati sve gore. Curenje rashladne tečnosti se lako može proveriti, najčešće tokom rada motora i pri radnoj temperaturi. Curenje tečnosti serva može da se primeti inspekcijom pumpe i rezervoara. Treba obratiti pažnju na eventualno prisustvo prljavog masnog taloga.

Curenje iz komponenti oslanjanja je teže primetiti, jer je potrebno pogledati amortizere. Ukoliko primetite da je došlo do curenja, što pre u servis, to bolje. Kada je o gorivu reč, najbolje je tamo gde dolazi do curenja staviti pesak ili posip za mačke pre šlepanja u radionicu. Suvišno je spomenuti da je rizik od zapaljenja u ovom slučaju velik.

Škripanja, cviljenja, lupkanja

Vremenom, kod nekih vozila se pojave izvesna škripanja, lupkanja ili zveckanja. Često ih zovemo "parazitski" zvuci. Ukoliko se čuje škripanje prilikom prelaska preko ležećeg policajca, ogibljenje treba da se provjeri, jer su najverovatnije potrebne nove čaure.

Ukoliko se neprijatan zvuk čuje prilikom prelaska preko ozbiljnih rupa, moguće je da je sve u redu, ali treba nastaviti oprezno. Obavezno proverite podvozje nakon što ste prešli preko udarnih rupa. Pritom je korisno imati baterijsku lampu, da se proveri da slučajno nije došlo do nekog oštećenja.

Zvečanje i naglašeno škripanje signaliziraju da je reč o ozbiljnijoj stvari. Razlozi mogu biti brojni, ali u velikoj većini slučajeva ćete moći bezbedno da se odvezete do mehaničara. Ukoliko buka postaje intenzivnija, zaustavite vozilo i pozovite šlep-službu.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ako čujete zvuk kada je volan u potpunosti zakrenut, najvjerovatnije će biti neophodna blagovremena stručna intervencija na upravljačkom sistemu. Cviljenje koje nestaje tokom vožnje ali se čuje u "leru", prouzrokovano je starim remenima, obično pomoćnim. Zamijenite ih čim prije.

Lupkanje je najzlokobnije. Ono najavljuje problem na motoru, što znači da će eventualna popravka biti skupa. Ukoliko se lupkanje čuje konstantno, trebalo bi provjeriti nivo ulja. Postoje takođe i lakši udarci, koje prouzrokuju podizači ventila, što može da se riješi podešavanjem. Ukoliko čujete bilo kakav čudan zvuk koji dolazi iz motora, obavezno ga provjerite.

"Čudni" problemi

Ovakve stvari se ne dešavaju svaki dan, ali s vremena na vreme znaju da nam zadaju glavobolju. Primjera radi, primećujete da vaš ljubimac troši više goriva nego inače a da niste promenili stil vožnje. U tom slučaju je neophodna provjera i eventualno podešavanje. Ono na šta posebno treba obratiti pažnju su gubitak snage, neuobičajeni zvuci pri promjeni stepena prenosa (tu se ne ubraja "krljanje" prilikom manuelnog mijenjanja stepena prenosa, jer to je obično greška vozača) kao i na neravnomjeran rad motora.

Kada motor teže startuje u izvjesnim situacijama, memorišite ili zapišite to. Ukoliko se takvo ponašanje nastavlja, konsultujte se s vašim mehaničarem ili ga upitajte o problemu prilikom prvog sledećeg servisa. Obavezno pratite pokazivač temperature rashladne tečnosti. Ukoliko ste radili modifikacije na vozilu, opremite ga mjeračem ulja pritiska i temperature ulja i pratite vrednosti koje pokazuju. Primijetićete problem pre nego što doće do posledica.

Pratite neobične pojave na automobilu i zapisujte ih, što će vam veoma pomoći kada budete mehaničaru objašnjavali o čemu se radi. Ovo je zaista sjajan savet ako imate problem koji se javlja isključivo pri dužim vožnjama ili izvesnim vremenskim uslovima, ekstremnoj vrućini ili hladnoći, nakon obilnog pljuska i slično.

"Jogunasto" ponašanje

Primijetili ste "gremline" u farovima ili električnom sistemu? Obratite pažnju na variranje intenziteta svjetlosti farova kada automobil radi u "leru", kao i na varijacije intenziteta prilikom vožnje. Provjerite električne konekcije ukoliko neki dugmići ne rade s vremena na vrijeme, jer to može signalizirati potencijalan kvar.

Kutija sa osiguračima je prvo mjesto za proveru ukoliko nešto ne funkcioniše u okviru električnog sistema automobila. Ako niste pronašli ništa sporno, sledeća stanica je autoelektričarska radionica. Mada mnogi žele da uštede, intervencija profesionalca je uvek isplativa na duge staze. Najgore je kada dozvolite sebi ili nekom nestručnom licu da improvizuje na vašem vozilu. Kako su nam govorili roditelji kada smo bili mali? - "Sa strujom se ne igra".

S vremena na vreme isključite audio uređaj i obratite pažnju na eventualna cviljenja, škripanja, lupkanja i ostale zvuke. Zapišite sve što čujete, kao i uslove pri kojima se problem dešava. Da li su točkovi biti zakrenuti? Da li je motor hladan ili u radnoj temperaturi? Da li se ikada pregrijao? Da li se zvuk čuje kada se skreće ulijevo ili udesno i sl.? Obraćanje pažnje na ponašanje vozila ne samo što može da spreči pretjerani odliv iz novčanika na duge staze, već može i da spasi život.