Premijer je odgovorio na pitanje o slučaju nezakonite smjene direktora Uprave policije.

Premijer Dritan Abazović kazao je da će se Vlada u roku izjasniti o odluci Upravnog suda, koji je početkom jula utvrdio da je bivši direktor Uprave policije Zoran Brđanin nezakonito razriješen krajem marta.

Na pitanje hoće li Vlada vratiti Brđanina na funkciju direktora policije, kazao je:

"Izjasnićemo se u roku (o odluci Upravnog suda), to je sve što mogu da kažem. Generalni Sekretarijat je to pripremio. Upravni sud neće biti zakinut za odgovor. Upravni sud čeka hiljade predmeta, neka budu pravedni do kraja".

Abazović je, nakon konsultacija o mandatu kod predsjednika Jakova Milatovića na Cetinju, poručio da će policija raditi, prenose Vijesti.

"Ona neće biti u kandžama Zorana Lazovića, Petra Lazovića i Ljuba Milovića. Je li Upravni sud u njihovim kandžama, nek građani procijene", rekao je predsjednik Vlade novinarima.

Otvorilo se i pitanje vezano za legitimitet odluka vd direktora Uprave policije Nikole Terzića.

“To su ljudi koji ne poznaju pravo”, tako je Abazović odgovorio na to.

Na konstataciju novinara da je to stav suda, Abazović tvrdi da nije tačno.

“To nije stav suda. Sud nije odbacio rješenje kojim je imenovan vd direktora policije i samim tim sve njegove odluke su potpuno legitimne. Poštujemo sudske odluke, do tada policija će raditi. Policije u kandžama mafije, Ljuba Milovića, Zorana i Petra Lazovića neće biti dok je 43. Vlade. Je li sud u njihovim kandžama neka procijene građani. Dakle, Ljubo Milović, Zoran Lazović, Petar Lazović i ta ekipa neće upravljati Upravom policije dok je 43.Vlade. Hoće li upravljati drugim institucijama koje nijesu u nadležnosti izvršne vlasti nije pitanje za mene, pitajte Upravni sud”, poručio je Abazović, javljaju Vijesti.