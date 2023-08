U Crnoj Gori će danas biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz uslove ponegdje za slabu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Na sjeveru, po kotlinama, ponegdje jutarnja magla.

Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.