U Crnoj Gori će danas biti u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina

Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 22 do 36 stepeni.