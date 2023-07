U Crnoj Gori će danas biti pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom prijepodneva na sjeveru, mjestimično uz povećanu oblačnost, uglavnom tokom jutra je moguća ponegdje i kiša. Vjetar umjeren do pojačan, ponegdje na udare i jak, sjevernih smjerova, tokom dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 25, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.