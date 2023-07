Sudski savjet reagovao je na jučerašnje saopštenje Akcije za ljudska prava (HRA), iz koje su rekli da to tijelo ignoriše 35 upražnjenih sudijskih mjesta u osnovnim sudovima.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Poručili su da će Savjet obavezu raspoređivanja sudija u osnovne sudove realizovati na jednoj od narednih sjednica.

"U odnosu na pitanje raspoređivanja 11 kandidata za sudije osnovnih sudova koji su uspješno završili inicijalnu obuku, Savjet je na VIII sjednici održanoj 18.04.2023. godine na osnovu konačnog predloga ocjena Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu za izabrane kandidate za sudije osnovnih sudova, utvrdio ocjene i to za: Anu Rovčanin, Darka Božovića, Artana Kromu, Hasire Bećović, Ivanu Radović, Ivanu Žujović, Miloša Jokanovića, Miloša Moračanina, Milicu Ćetković, Tanju Kuburović Radusinović i Veru Femić. Takođe, na istoj sjednici je odlučeno da će se odluke o njihovom izboru i raspoređivanju donijeti na nekoj od narednih sjednica Savjeta", navodi se u reagovanju, javljaju Vijesti.

Međutim, dodaju, Sudski savjet je na sjednici 3. avgusta 2021. propustio da prilikom utvrđivanja rang liste primijeni član 50 stav 3 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, koji propisuje da, ukoliko se ne može utvrditi prednost kandidata, Savjet vrši izbor tajnim glasanjem.

"Tada je donijeta odluka o izboru 15 kandidata za sudije osnovnih sudova prema redosljedu sa Rang liste, na kojoj je sedam kandidata imalo isti broj bodova (od drugog do šestog mjesta na rang listi i od devetog do 11. mjesta). Sudski savjet jeste tada obavio izbor u skladu sa članom 50 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, ali je propustio da tajnim glasanjem utvrdi prednost među njima, što je uslovilo odlaganje raspoređivanja do odlučivanja po već raspisanim oglasima, jer je ovo pitanje tek sada problematizovano od strane pojedinih kandidata.

"Bez obzira na naprijed navedeni propust, Sudski savjet ne ignoriše obavezu raspoređivanja sudija u osnovne sudove, već će istu realizovati na nekoj od narednih sjednica, shodno planu održavanja sjednica i dinamici rada Savjeta, koja nije bila zanemarljiva u prethodnom periodu, posebno iz razloga što je već pet kandidata za sudije Upravnog i Privrednog suda na inicijalnoj obuci, da je nedavno izabrano još 10 kandidata koji su takođe upućeni na obuku, ali i sve ostale izbore sudija i predsjednika sudova", dodaju iz Sudskog savjeta, pišu Vijesti.

Podsjećaju da su, samo za prvih šest mjeseci ove godine, obavili 43 izbora, "što sudija, predsjednika sudova, kandidata za sudije".

"Imajući u vidu sve navedeno, Sudski savjet će biti fokusiran na jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti sudstva, što je temelj vladavine prava i evropskih vrijednosti kojima Crna Gora teži i što s pravom očekuju njeni građani", zaključuje se u saopštenju.