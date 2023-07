Ne može rendgen da odluči šta smije da prođe, čovjek ima samo par sekundi

Izvor: Kurir

Nakon što je na letu iz Podgorice za Beograd jedna ženska osoba bez problema prošla kontradiverzionu kontrolu u aerodromskoj zgradi i ukrcala se na let sa dvije plinske boce srednje veličine, Agencija za civilno vazduhoplovstvo pokrenula je istragu o ovom slučaju.

Petar Vojinović, urednik portala "Tango six", gostovao je u jutarnjem programu "Redakcija" komentarišući ovaj slučaj.

On smatra da je igrom slučaja nađeno nešto u tom prtljagu što je bilo izvađeno i uklonjeno. Nakon vađenja tog prvog spornog artikla, ove dvije boce su prošle nesmetano i putnica je ušla u avion.

- Bili su to ti neki kanisteri za portabl podgrijevanje. Ono što se dešava u ovim slučajevima su dva principa rada. Jedan dio je skeniranje prtljaga od strane mašine - rendgena, koji može da opiše na neki način preglede. Ne može on (rendgen) da kaže operateru šta je pregled, nego operater tumači šta je šta, a ima nekoliko sekundi da se fokusira na pregled i procijeni šta je u torbi - kaže Vojinović.

U navedenoj situaciji je utješna stvar to da nije bilo incidenata na svim aerodromima na prostoru bivše Jugoslavije, znači naglasio je Vojinović, desetine hiljada letova je prolazilo bezbjedno, ali, eto, dolazi do situacije kao što je ova.

- Vazduhoplovna reuglatorna industrija ima neke procese kažnjavanja, i poenta je da se otkloni taj problem, da se ne bi ponavljao. Princip odgovornosti i propusta koji se dogodio, jako je interesantan, za razliku od politike, u vazduhoplovnoj industriji, gdje je poenta industrije da se vidi šta se dogodilo, a ne odmah da se ukida dozvola za rad ili da se radniku daje otkaz. Organizacija dobija plan i program za otklanjanje tog nedostatka. Ovdje se procedura i uslovi rada uklanjaju - istakao je Vojinović.

Od 11. septembra pravila su se pooštrila, podsjetio je on i pojasnio da nije moguća ekslpolzija kanistera eksplodiraju jer je atmosferski pritisak unutar letjelice sličan površini zemlje.

- Ukoliko postoje kanisteri i ventili koji puštaju, to je problem, ukoliko nisu dobro zatvoreni. Znači plin je ono što eksplodira, a ne boca, ko zna šta tu može da se desi i to je broj dva u razmatranju zbog čega je to sve zatvoreno, a broj jedan je da se svi ti artikli koji su kozmetika i mogu da djeluju benigno. zapravo mogu da se koriste u terorističke svrhe - pojasnio je Vojinović.