Izvor: Srednjoj stručnoj školi „Ivan Uskoković“

U Srednjoj stručnoj školi „Ivan Uskoković“ Podgorica održana je 26.05.2023.godine Radionicu “POST PLA” na temu upoznavanja

partnera sa projektom MC:VET u okviru ERASMUS+ na temu pripreme za izradu porgrama za 3D štampu za sticanje mikrokvalifikacije. Na Radionici su učestvovali predstavnici Zanatske komore CG; “Ramid Vis” d.o.o; Privredna komora CG; Centar za stručno obrazovanje, M-tel d.o.o. Digitalna fabrika; JU Srednja građevinska škola „Marko Radević“.

Direktorica škole Sonja Dabetić sa timom za realizaciju projekta MC. VET – A New Path for capacity Building in VET“ je predstavila projektne aktivnosti, a u okviru radionice su partneri upoznati sa dinamikom realizacije I značajem razvoja mikrokvalifikacija I usklađivanja sistema stručnog I obrazovanja odraaslih sa sistemima u zemljama EU.

Inače, JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica od 01.01.2023. godine je partner u projektu „ Microcredentials MC. VET – A New Path for capacity Building in VET“ u okviru inicijative ERASMUS, koji podržava Evropsa Unija. Partnerske institucije u projektu su: Školski centar Novo Mesto (SL.), Srednja stručna škola Kragujevac (SRB), Zavod za školstvo Mostar (BiH), Srednja strojarska škola „Fausta Vrančića“ (BiH),Centar za stručno obrazovanje (ME), JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ (ME) i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ovim projektom se jačaju veze između zemalja EU i zemalja Jugoistočne Evrope (Zapadnog Balkana) kroz analizu i definiciju mikrokvalifikacija u stručnom obrazovanju , kako bi se podržala relevantnost, dostupnost i osjetljivost institucija stručnog obrazovanja i osposobljavanja na promjene tržišta rada. Na radionici je promovisana 2023. godina vještina.

Projekat je kofinansiran iz sredstava EU.