Opšta bolnica Kotor u narednih nekoliko dana i formalno-pravno će postati Kliničko-bolnički centar, kazao je direktor te institucije Davor Kumburović i dodao da će to otvoriti mogućnosti za razvoj.

Izvor: MONDO/Anto Baković

"To znači da pored osnovnih klinika mi u okviru dvije klinike u slučaju bolnice Kotor Interne klinike i hiruške klinike razvijaćemo dvije subspecijalizaicje koje bi radile najzahtjevnije procvedure, dok Klinički centar Podgorica ostaje stub zadravstva i dalje će se pojedine procedure raditi jedino i isključivo u Kliničkom centru Podgorica", pojasnio je Kumburović.

On je precizirao da će se u sklopu Interne klinike razvijati kardiologija jer, kako je kazao, 90% pacijenata dolazi sa patologijom kardio-vaskularnog sistema, a u sklopu Hiruške klinike razvijaće se klinika za urologiju.

"U narednih nekoliko dana mi ćemo i formalno-pravno biti KBC, nešto što mi do sada nijesmo imali. Kao OB nijesmo imali ni pravnih mogućnosti da se razvijamo u tom smjeru. Ovo je glavni iskorak i na osnovu definicije KBC-a otvoriće nam se vrata, kroz promjenu sistematizacije, da se razvijamo onako kako to KBC po definiciji i zahtijeva", kazao je Kumburović.

On je javnost zamolio za strpljenje i poručio da je stvaranje Kliničko-bolničkog centra, proces. Kumburović je podsjetio da je za transformaciju Kliničko-bolničkog centra u Podgorici u Klinički centar bilo potrebno više od 20 godina.

Kumburović je saopštio i da je raspisan tender za nabavku Angio-sale.

"Imamo obećanje od ministarstva da će se u narednih pola godine taj tender privesti kraju i da ćemo i fizički dobiti tu salu, a nakon toga ide period obuke i mislim da ćemo za godinu do dvije biti u mogućnosti da samostalno obavljamo te procedure. To ne znači da se do tog perioda te procedure neće izvoditi u KBC Kotor. Da li će to biti timovi iz KC Podgorica? U komunikaciji smo i sa nekim timovima iz okruženja, tako da mislim da će to mnogo ranije zaživjeti", kazao je Kumburović uz napomenu da trenutno imaju 53 izvršioca što smatra nedovoljnim ali, kako je kazao, to ne treba da bude prepreka.

On je napomenuo da se u kotorskoj bolnici liste čekanja najduže na Kardiologiji i to par mjeseci.

Govoreći o Opštoj bolnici Meljine istakao je da su i tu napravljeni određeni pomaci.

"Ti ljudi su ušli u zadravstveni sistem države, primili su dvije plate, napravljena je reorganizacacija i smatram da su stvoreni uslovi za nastavak i dalji razvoj te bolnice", zaključio je Kumburović.