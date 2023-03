Škole mogu da očekuju veći stepen pozornosti i obilazaka, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžć.

Na pitanje da li će obezbijediti zaštitu obrazovnim ustanovama, Adžić je kazao da ako procijene da je neminovno da se poveća prisustvo policijskih službenika, on "nema ništa protiv toga, ako to bude jedini model rada i obezbjeđivanja sigurnosti djece i građana", kako prenose Vijesti.

"Često čujemo oprečna mišljenja stručne i javnosti uopšteno, kada je u pitanju povećanje broja policijskih službenika. Imali smo mnogo otpora kada smo sistematizacijom predvidjeli značajno veći broj policijskih službenika nego što je to sada situacija. Sada od istih tih ljudi koji su kritikovali povećanje broja policijskih službenika čujemo da bi trebalo da budu i u obrazovnim insitutucijama, obrazovnim, tužilaštvim i sudstvima, što negdje ne bih osporavao", rekao je on nakon današnjeg skupa protiv vršnjačkog nasilja održanom u Podgorici.

Prema njegovim riječima, trenutno imaju zakonske probleme koji im to onemogućavaju, a te zakone su donosile "prethodne skupštinske većine koje su bile u poziciji odlučivanja desetak godina unazad".

"Ako sada procijenimo da je neminovno da se u tim ustanovama poveća prisustvo policijskih službenika, svakako da nemam ništa protiv ako to bude jedini model rada i obezbjeđivanja sigurnosti djece i građana, zaista ćemo to uraditi. Kao što smo uradili u tužilaštvu i sudstvu bez obzira što to trenutno nije u opisu našeg posla, izašli smo u susret i povećali broj službenika u tim ustanovama", kazao je Adžić.

Adžić je poručio da podržavaju sve što je rečeno današnjeg skupa, te da je evidentno da sistem ima dugogodišnje probleme, da različiti nivoi sistema u različitim stepenima odlučivanja donose nekad sporo nekad neadekvatno sankcije za bilo kakvu vrstu nasilja.

"Dobro je da su se ljudi okupili, da su poslate ovakve poruke, da alarmiramo ljude koji su donosioci odluka, prije svega sudsku i tužilačku vlast da u ovakvim slučajevima postupaju što je moguće konkretnije, brže i rigoroznije", rekao je on.

Smatra i da samo stroža zakonska politika može dovesti do suzbijanja ovakve vrste nasilja, a da odgovornost mora postojati i na porodici, institucijama Vlade i da se oni od toga "neće sakrivati i bježati".

Naglasio je i da vjerujem da su ključne instance one koje se tiču tužilačke i sudske vlasti, jer su, kako kaže, oni ti koji mogu sankcionisati u potpunosti "ovakve vrste prekoračenja normalnog vida ponašanja".

Adžić smatra i da je reakcija MUP-a povodom slučaja prebijanja mladića bila "izuzetno efikasna", te da su u najbržem mogućem roku od samog objavljivanja snimka došli do izvršilaca tog događaja.

"Uradili smo sve što je bilo do nas, sada je predmet prešao u ruke tužilaštva i očekujemo da i oni odreaguju onako kako se očekuje od javnosti. Ostaje da se na nivou škola, socijalnih i zdravstvenih ustanova da dodatni stepen pažnje na ovakve probleme jer ih samo zajednički možemo rješavati", kazao je Adžić.