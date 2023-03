Mještanin Murina Dragiša Katić naći će se za desetak dana pred Osnovnim sudom u Plavu zbog toga što ga država tereti da je posjekao pola kubika stare borovine i napravio štetu od 33 eura.

Izvor: MONDO

Katić je kazao da je riječ o opožarenom i polutrulom drvetu, koje je posječeno još prije tri godine, i da je po prijavi lugara podnijeta krivična prijava, prenosi RTCG.

"To drvo u opožarenom rejonu odsječeno je još prije dvije godine. Kao što vidite na fotografijama koje dostavljam, u stanju je propadanja. Imao sam nalog kada sam to sjekao, ali mi je iz nekih razloga nalog blokiran. Sada me terete da sam otuđio 0,55 metara kubnih, i napravio štetu od čitavih 33 eura“, rekao je Katić.

Po njegovim riječima, tužilac mu je predlagao da najprije nadoknadi štetu Upravi za šume PJ Plav, u iznosu od 358 eura, da bi se krivična prijava povukla, što je on odbio.

"Pa to drvo koje sam odnio kući ne vrijedi ni 15 eura, a ne trideset tri, a kamoli još 358 eura. Nisam na to pristao i podignuta mi je optužnica“, kaže Katić.

U optužnom predlogu piše da je Katić počinio krivično djelo „sitna krađa, utaja i prevara“.

Kako se navodi, 19. septembra 2022. godine, oko 13 časova "u državnoj šumi, odjeljenje broj 48. mjestu Murinska Rijeka, opština Plav, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, tuđu pokretnu stvar oduzeo drugom".

"U namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi malu imovinsku korist, na način što je od drveta vrste bor i stanju izvala, isjekao dva trupca dužine 1,20 metara, prečnika 0,60 metara i 0,49 metara, ukupne neto mase 0,55 metara kubnih, koja je potom oduzeo i prisvojio tako šte je iste utovario u zadnji dio svog vozila marke 'Lada', model 'Niva', registarskih oznaka RO AB 928, a zatim ih dovezao do svoje porodične kuće u mjestu Murino, opština Plav, na koji način je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti od 33 eura", piše u optužnom predlogu.

Na suđenje po šteti od 33 eura koju je Katić napravio, pozvan je i zakonski zastupnik države Crne Gore, odnosno Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa.

"Ako okrivljeni iako uredno pozvan, ne dođe na glavni pretres ili svoj izostanak ne opravda, biće pronudno priveden“, piše u pozivu koji je Katić dobio za ročište u Osnovnom sudu u Plavu.

Ročište je zakazano za 22. mart.

Katić tvrdi da iza svega stoji to što je ranije sa svojim bratom prijavio lurgara u tom rejonu da je bespravno posjekao dvjesta stabala u samo tri odjeljenja, među kojima ima i molike, koja je zakonom zaštićena. On je kazao će se odazvati pozivu suda i da će angažovati advokata u ovom, kako je rekao, smiješnom procesu.

"Zamislite koliki će biti sudski troškovi ovog spora zbog 33 eura, a ja tvrdim da to drvo ne vrijedi ni 15 eura, jer je trulo“, kazao je Katić.

Iz Udruženja drvoprerađivača iz Plava ukazali su na besmislenost ovog slučaja, dok koncesionari nezakonito sijeku i bespravno odnose hiljade kubika najkvalitetnije krađe na prostoru ove sjeverne opštine.

"Uprava za šume će se pohvaliti kako je uhvatila šumokradicu koji je ukrao pola kubika trule i ranije opožarene borovine, a ne preduzima ništa protiv koncesionara koji je iznad Murine, na planini Čakor odnio hiljade kubika nakvalitetnije šume. Tako oni vode borbu za zaštitu šuma“, kako prenosi R

Udruženje drvoprerađivača iz Plava je ranije podnijelo krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv jednog koncesionara koji je na Čakoru, u odjeljenju devet, bez dozvole posjekao oko pet hiljada kubika drvene mase, i pri tome izvlačeći drvo iz šume, oštetio još 280 stabala.

Oni su ranije podnosili prijave Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, a kada nisu dobili nikakav odgovor, nedavno su se obratili SDT.

"Ne bi nas iznenadilo da je Uprava za šume PJ Plav, našeg komšiju iz Murine, Dragišu Katića, prijavila specijalnom državnom tužiocu. Tako se oni bore protiv šumarske mafije i tako štite šume“, kazali su Udruženja drvoprerađivača Plav.

Vlada Crne Gore je nedavno saopštila da će se, nakon obračuna sa građevinskom mafijom, uhvatiti u koštac i sa takozvanom šumarskom mafijom.

Uprava za šume, s druge strane, vodi sudske sporove protiv običnih građana zbog pola kubika drveta, kao što je to ovog puta u slučaju Dragiše Katića iz Murine, zbog "sitne krađe, utaje i prevare“.