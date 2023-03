Spacijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu protiv rukovoditeljke Službe za unutrašnju reviziju u Opštini Tivat Jele Mrdak.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

„SDT je arhivirao predmet, te konstatovao da nema elemenata za pokretanje postupaka i da sam u skladu sa zakonom radila svoj posao po Sporazumima o povjeravanju poslova interne revizije za opštine Mojkovac i Kolašin, a uz saglasnost Ministarstva finansija“, kazala je Mrdak i dodala da se zahvaljuje SDT, na kako kaže, profesionalizmu, prenosi CdM.

Prema njenim riječima SDT je potvrdio ono što je govorila od početka, a to je da je njen rad zakonit i da se u svakom trenutku može provjeriti.

„Hajka koja se protiv mene vodila prethodnih mjeseci i medijska kampanja su potpuno neosnovane. Sve je to rezultiralo da podnesem prijavu za mobing protiv meni pretpostavljenog predsjednika opštine Željka Komnenovića“, istakla je Mrdak.

Ona tvrdi da je Komennović ignorisao njene pokušaje ostvarivanja službene komunikacije, a prilikom posljednjeg susreta najavio njene razrješenje.

„Ocijenio je moj rad sa nižim ocjenama, zvanično predlog ocjene mi nije dostavljen. I ako sam do tada uvijek ocijenjena sa najvišim ocjenama i bila isticana od strane njega kao neko ko je jedino ocijenjen sa najvećim ocjenama za svoj rad. U ovom periodu dok je trajao postupak pred SDT-om predsjednik je odbio da održi sastanak povodom sprovedene revizije u javnoj ustanovi, te odbio da razmotri i usvoji Akcioni plan, što je njegova zakonska obaveza. Odbio je da potpiše godišnji plan rada za 2023. godinu i time onemogućio rad Službe kojom rukovodim. Odbio da potpiše Godišnji izvještaj o radu Službe koji dostavljamo Ministarstvu finansija u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama“, saopštila je Mrdak, kako prenosi CdM.

Ona kaže da ovakvo držanje usmjereno na to da obesmisli njen radni angažman ili šta već to on samo zna.

„Uprkos enormnom pritisku i stresu koji mi se priređuje, spremna sam na svakodnevni vid institucionalne borbe radi utvrđivanja istine, zaštite svog ugleda i profesionalnog integriteta, kao i radi utvrđivanja odgovornosti svih lica koja su preduzimala nekorektne i nezakonite postupke kojima sam izložena. Čega se Komnenović plaši ne znam, trebalo mu je tri dana da reaguje i kada su mu upadali u kabinet, pa sam mislila da mu treba dana i kada je ova situacija u pitanju… ali evo potraja malo duže. Poštovani građani, „ISTINA JE SAMO JEDNA I JEDINI NAČIN“!“, kaže se u saopštenju Rukovoditeljke Službe za unutrašnju reviziju opštine Tivat Jele Mrdak.