Suvlasnik i direktor Pomorskog saobraćaja Dejan Ban kazao je Pobjedi da je šest trajekata sa pristaništa u Kamenarima premješteno u brodogradilište u Bijelu, nakon što im je osujećen plan da realizuju biznis aranžman u inostranstvu.

"Ne bih u ovom momentu izlazio u javnost sa našim komercijalnim aranžmanom, ali namjera je bila da napustimo naše teritorijalne vode, da ne budemo remetilački faktor, da se može komodat „Vasilije“ i Morsko dobro i da implementiraju svoje planove. Međutim, Morsko dobro je Inspekciji sigurnosti plovidbe prijavilo da ima saznanja da će trajekti napustiti vode Crne Gore, te da ne posjedujemo svu tehničku dokumentaciju i plovidbene dozvole, sugerišući da bi to trebalo provjeriti. Uprava za pomorsku sigurnost i lučke vlasti ekspresno su reagovale i sada smo u postupku i čekamo da se to riješi", kazao je Ban Pobjedi komentarišući kako ih neće tu, ali im ne daju da izađu.

Nepovjerljiv je u vezi raspisivanja tendera za dodjelu koncesije za trajektnu liniju Kamenari – Lepetane, a u vezi daljih planova kompanije ne može se izjasniti.

"Ako stvarno vjerujete da će raspisati tender za koncesije, a da će javne finansije opteretiti za tri-četiri miliona eura za brodove, ja ne vjerujem. Teško je na osnovu onoga što rade napraviti ambijent predvidljivosti u kojem biste se izjasnili „ja ću to uraditi tako“. Oni čas kupuju trajekte, čas zakupljuju, čas su bez posade, čas su u Grčkoj, čas imaju, čas nemaju javne nabavke, ne znam ni sa kim su se konsultovali i da li su ovom društvu sada, ako imamo višak finansija, neophodni trajekti", kazao je Ban.

Nije bio voljan da govori o mogućem tenderu za koncesiju, navodeći da su to pretpostavke koje u ovom trenutku nijesu predvidljive.

"Nije samo to, već se ne zna koje će nove uslove nametnuti, jer vidim da je od početka bio problem da smo poslovali bez koncesije, pa su to riješili tako što su prevoz dali nekom drugom, opet bez koncesije. Sada je problem što mi malo plaćamo, pa smo na kraju shvatili da nije ni to problem, nego što smo finansijeri predsjedničke kampanje Mila Đukanovića. Morali bismo da lociramo problem, kako bi usaglasili alate za njegovo rješavanje", kaže Ban.

Na pitanje Pobjede da li će, imajući u vidu planirane aranžmane van zemlje, biti spremni i operativni da nastave sa prevozom, ako Privredni sud usvoji njihov zahtjev i privremenom mjerom dozvoli da do okončanja tendera za koncesije nastave da obavljaju dosadašnju djelatnost, Ban je kazao da će raditi onoliko ozbiljno koliko su radili proteklih dvadeset godina.

"Komercijalna varijanta bi bila sigurno vezana kraćim rokom izlaska, koja bi omogućila da se prilagodimo potencijalnoj pozitivnoj odluci Privrednog suda", kazao je Ban dodajući da odluku očekuju u narednih desetak dana.

U slučaju da prevoz nastavi da obavlja neko drugi, Ban navodi da će biti potrebno da hladne glave i sa velikom posvećenošću naprave elaborate održivosti kada je riječ o inostranim aranžmanima i tek tada donesu odluku. Zaposleni su na kolektivnom odmoru i šest mjeseci ne

moraju brinuti o egzistenciji, ali su, kako navodi Ban, u velikoj neizvjesnosti jer nije riječ samo o primanju plate, nego i u tome što rade u nepredvidljivom ambijentu i ne mogu ništa planirati.

"Nerazumne odluke, slanje obavještenja preko medija da će nas preuzeti, to se ne radi na taj način, već se dostavi prijedlog ugovora i vidi da li se neki posao može dogovoriti", zaključuje Ban.

Na čelu odbora direktora Morskog dobra je Blažo Rađenović.

Dopis kotorske kapetanije

U dopisu inspektora sigurnosti plovidbe kapetana Grujice Dudića upućenom, između ostalih, lučkoj ispostavi Zelenika i Upravi pomorske sigurnosti stoji da su usmeno iz Morskog dobra obaviješteni da će trajekti napustiti obalne vode, upozoravajući ispostavu Zelenika da, ukoliko bude takve najave, odmah obavijesti inspekciju radi pregleda brodova, jer pod crnogorskom zastavom te potvrde o sposobnosti za plovidbu važe za unutrašnje vode.

Poziva se lučki kapetan da davanjem instrukcija službenicima u ispostavi Zelenika odbije izdavanje outward clereance prije nego zapovjednici trajekata dostave popise posade i svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu inspekciji sigurnosti plovidbe – stoji u mejlu Dudića.