Zbog loše organizacije na pristaništima u Kamenarima i Lepetanima, te malog kapaciteta trajekta "Vasilije" koji odjednom može ukcati samo 30 automobila, tamo su se danas stvorile velike gužve i vladala nervoza među vozačima.

Izvor: MONDO/ Anđela Pešić

Suvlasnik i izvršni direktor Pomorskog saobraćaja Dejan Ban kazao je "Vijestima" da će radnici te firme kojoj je od danas obustavljena djelatnost, za početak u skladu sa kolektivnim ugovorom, biti poslati na kolektivni godišnji odmor.

U međuvremenu će vlasnici kompanije obaviti detaljnu analizuju i napraviti elaborate o isplativosti "nekih drugih poslovnih mogućnosti i opcija koje su nam u međuvremneu ponuđene".

"Sve to međutum, traži vrijeme i iziskuje detaljnu analizu i procjeu isplativosti, a sa time je povezana i procjena o broju zaposlenih koji bi nam trebali za te eventualne neke nove poslove koji nam se nude. O tome u ovom trenutku ne mogu detalnije govoriti, ali u svakom slučaju ćemo ispoštovati ono što su naše obaveze prema zaposlenima po kolektivnom ugovoru i važećim zakonskim propisma", kazao je Ban.

Na pitanje što će uraditi sa flotom Pomorskog sasboraćaja, on je rekao da je danas dobio nalog od Morkog Dobra da u roku od sedan dana ukloni svojih šest trajekata sa pristaništa u Kamrnerima i Lepetanima, te da će njegova kompanija to uraditi već u ponedjeljka ili utorak.

"U svakom slučaju, naši brodovi im tamo sada ne smetaju jer smo im ostavili prazne i dostupne dva pristanišna mjesta za trajekt u Kamnerima i tri u Lepetanima, pa su oni još od sinoć u ponoć, mogli da nesmetano funcioniošu sa trajektom koga je Morsko Dobro angažovalo. Mi ćemo svakako naše brodove ukloniti i prije ostavljenog nam roka da to uradimo jer smo već za njih obezbijedili alternatrivno mjesto za privez", kazao je Ban.

On nije želio da odgovori da li će njihovih šest brodova ostati u Crnoj Gori ili će, kako se nezvanično špekuliše, otploviti u Hrvatsku.

Komentarišući akt koji im je juče kasno poslijepodne poslalo Morsko Dobro, Ban je kazao da je on "napisan tako da Pomorskom saobraćaju nije dao nikakvu mogućnost da nakon njegovog prijema, nastavi sa održavanjem linije Kamenari-Lepetane".

Upravni odbor Morskog dobra kojim predsjedava Blažo Rađenović (URA) naime, donio je zaključak da je ugovorio između te firme i Pomorskog saobraćaja iz 2004. sa aneksom iz 2019. na osnovu kojeg je Pomorski saobraćaj obavljao trajektnu djelatnost u Boki, kako su naveli, "prestao da važi".

"Žao nam je što smo mi naš saobraćaj morali da zaustavimo sinoć u ponoć, ali smo na to jednostavno bili prinuđeni jer smo ovakvim postupanjem Morskog Dobra ostali uskraćeni za pravni osnov po kojem smo do tada mogli da radimo. Zaista nam nije bila namjera da obustravimo saobraćaja, pričinimo štetu bilo kome, a ponajmanje građanima i Opštini Herceg Novi gdje danas počinje “Praznik mimoze” na kojem se čekuje veliki broj posjetilaca. Izvinjavamo se svim koji zbog obustave saobraćaja trajekata imaju problema, ali je to bilo nešto na što mi kao dosadašnji operater linije nismo mogli da utičemo jer je to odluka države i njenih organa", kazao je Ban dodajući da nakon jučerašnjeg dopisa Morkog Dobra, Pomorski saobraćaj nije želio da eventualnim nastavkom vožnje svojih trajekata, "ulazi u bilo kakve neprijatne i konfliktne situacije", već je postupio u skladu sa onim što je Morkso Dobro i tražilo od te kompanije - da prestane da vozi liniju preko tjesnaca Verige.

Predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović, bio je juče ujutro na licu mjesta u Lepetanima prilikom prve vožnje trajekta "Vasilije" kojeg je kao alternativu Pomorskom saobraćaju, angažovalo Morsko Diobro.

"Svaki početak je težak, a nije se ni očekivalo da baš odmah bude ispostavljeno. Zbog pristaništa u Kamenarima je došlo do zastoja, ali evo svjedoci ste da se uspostavlja saobraćaj. Malo je neobično vjerovatno što je prevoz besplatan, a imam informacije i uvjerenje iz Morskog Dobra da stižu još dva trajekta, što će sa "Vasilijem", biti dovoljno za ovo doba godine. Do sezone će se naravno to stabilizovati, a Ministarstvo kapitalnih investicija se već bavi tenderskom dokumentacijom i oko koncesionog akta. Ovo nam je svima za nauk, teško je prekinuti ustaljene prakse. Ako je mogla privatna firma da upravlja, zašto ne bi i država, odnosno državno preduzeće. Odbrana javnog interesa je glavni zadatak. Naša je inicijativa da građani Tivta i Herceg Novog imaju jeftinije karte, a o ostalim benefitima će biti riječi. Naše opštine moraju imati benefite od ovog posla. Pokazalo se da kompanija Pomorski saobraćaj i nije takav partner kakvim se prikazuje u javnosti", kazao je novinarima Komnenović.

Istakao je da je nepotrebno komentarisati potez Pomorskog saobraćaja da prekine prevoz.

"Za očekivati je bilo da se takve neprimjerene stvari rade, u Herceg Novom je i glavna Fešta od mimoze. Moglo se sačekati jer su u toku pregovori između Morskog dobra i Pomorskog oko eventualnog dogovora oko preuzimanja", mišljenja je tivatski gradonačelnik.

Na pitanje šta će biti sa zaposlenima Pomorskog saobraćaja, Komnenović je kazao da je uvjeren da će svi radnici te kompanije nastaviti sa svojim angažmanom kod novog poslodavca.

"Imam uvjeravanja Morskog dobra i u Vladi, ono što je sigurno da se Pomorski saobraćaj kao privatnik nije bavio socijalnim programom, siguran sam da će preuzimanje radnika teći redovno, s obzirom da ide turistička sezona. Ako država ne može da organizuje sa svojim preduzećem trajektnu liniju, onda se postavlja pitanje njene sposobnosti", istakao je on.

Komnenović je dodao da je Komunalna policija opštine Tivat i službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat, koja su od ranih jutarnjih časova bila na licu mjesta, regulisati saobraćaj na pristaništu u Lepetanima.

Građani ali i strani turisti su u nevjerici zbog onoga što se dešava, glasno negodovali smatrajući da država nije obezbijedila pravovremenu i adekvatnu alternativu za dosadašnjeg operatera trajekne linije jer se pokazalo da “Vasilije” danas, vozeći non-stop, jednu rotaciju na liniji Kamenari -Lepetane završava za tek nešto kraće od pola sata i da u njoj sa jedne na drugu stranu zaliva može prevesti tek oko tridesetak vozila.

Tim tempom, sve da se na ovom brodu u međuvremenu ne desi bilo kakav kvar koji bi "Vasilija" privremeno izbacio iz prometa, ovaj trajekt za 24 sata sa jedne na drugu stranu zaliva može da prebaciu ukupno tek oko 1.500 vozila što je apsolutno nedovoljno ni za aktuelni zimski, a kamoli nivo tražnje za trajektnim prevozom tokom ljetnje sezone u Boki.