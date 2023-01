Lokalna uprava Tivta konačno će jednom od mještana Krtola platiti zemlju koju mu je DPS-SDP vlast uzurpirala prije skoro osam godina radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Klačini

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Opština Tivat odustala je od revizije koja je po zakonu morala da bude izjavljena na presudu Višeg suda u Podgorici od 14. septembra prošle godine, koji je tada usvojio tužbu jednog od mještana Krtola čije je zemljište lokalna uprava Tivta uzurpirala 2015. godine radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Klačini.

Po toj presudi, Opština je obavezana da mještaninu K.S. za praktično mu izuzete ukupno četiri velike parcele na Klačini, isplati ukupno 629.249 eura sa zateznom kamatom koja se obračunava od dana presuđenja. Prvostepenu presudu donio je Osnovni sud u Kotoru još 4. januara 2020. godine.

Ovakva visina naknade utvrđena je shodno usaglašenim nalazima vještaka građevinske struke koji su uzurpiranu privatnu zemlju na Klačini procijenili na vrijednost od 124,46 eura po metru kvadratnom. Ovakva provostepena presuda potvrđena je presudom Višeg suda u Podgorici od 14. septembra prošle godine kada je ona postala pravosnažna i izvršna, što je K.S. davalo pravo da svoje potraživanje odmah naplati u postupku prinudne naplate. To bi da se desilo dodatno uvećalo probleme i troškove koje u ovom slučaju snosi Opština Tivat.

Radi prestanka daljeg neosnovanog povećavanja troškova koje bi platili poreski obveznici, administracija gradonačelnika Željka Komnenovića je pripremila predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije sa mišljenjem nadležnog sekretarijata i RIA analizom, a koji je jesenas upućen na razmatranje tadašnjem Odboru povjerenika Opštine Tivat. Ipak, Odbor uopšte taj predlog nije stavio na dnevni red, pa je Opština postupajući po zakonu, morala pokrenuti reviziju presude Višeg suda, iako nema nikakvog izgleda da je dobije jer je riječ o nesporno privatnom zemljištu K.S. koje mu je prije skoro osam godina, faktički uzurpirano odlukama tadašnje tivatske DPS-SDP lokalne vlasti predvođene gradonačelnikom Ivanom Novoselom (DPS), prenose Vijesti.

Povjerenici su već jednom prije toga, početkom juna, odložili raspravu o tada od Komnenovićeve administracije kandidovanom predlogu da se odustane od ulaganja žalbe na prvostepenu presudu i K.S. sporazumno isplati naknada jer je spor bilo nemoguće dobiti, pa bi se time izbjeglo dalje nepotrebno gomilanje troškova. Članovi Odbora povjerenika tada nisu željeli da “presjeku” po ovom pitanju, pa je spor nastavljen pred Višim sudom i u međuvremenu okončan drugostepenom presudom u korist građanina, a troškovi koje će snositi poreski obveznici Tivta su nastavili da rastu.

Novosel je u ime lokalne uprave Tivta 2015. potpisao aranžmane sa Vladom koja je Opštini prenijela zemljište na Klačini, a koje je u postupku izlaganja tzv. novog katastra sredinom devedesetih bilo neosnovano uknjiženo kao vlasništvo Crne Gore iako je bila riječ o privatnom zemljištu koje njegovi pravi vlasnici tada nisu obilježili prilikom avio-snimanja terena. Cehovi koje je tada svojim neodgovornim pristupom rješavanju problema izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za opštine Tivat i Kotor na lokalitetu Klačina u Krtolima, lokalnoj upravi Tivta pričinilo njeno bivše DPS-SDP rukovodstvo, kasnije su ispostavljeni i došli na naplatu novoj administraciji koja je početkom 2021. morala čak da uzme kratkoročni kredit u CKB-u od tri miliona eura kako bi podmirila potraživanja mještana Krtola koji su u međuvremenu, pred sudovima dokazali da su im Vlada i Novosel svojevremeno uzurpirali njihovu zemlju da bi na njoj pravili PPOV.

Iako ga je zbog katastrofalno lošeg posla koji je po interese Tivta napravio sa PPOV na Klačini, prozivala čak i njegova stranačka koleginica Snežana Matijević koja ga je 2016. naslijedila na mjestu predsjednice Opštine, Novosel je to tada negirao i lakonski poručivao da troškovi koje je njegov aranžman prouzrokovao gradu, “nijesu skandalozni” i da ne mogu “iscrpiti budžet”.

”Opština je do sada isplatila 123.000 eura. To jeste problem, ali nije skandalozno i to ne može iscrpiti finansije Opštine. U pitanju je velika stavka, ali naravno nije nešto što se ne može izservisirati iz budžeta i ukoliko se to riješi na kvalitetan način, to ne bi trebalo da je kamen o vratu Opštine Tivat”, kazao je 2016. godine Novosel.

Neobjašnjivo odustajanje od već pripremljenih sporazuma

Povećanju finansijske štete za grad Tivat u aferi Klačina doprinio je i drugi bivši DPS gradonačelnik Siniša Kusovac, koji je prije četiri godine prvo predložio, pa onda naprasno sa dnevnog reda lokalnog parlamenta povukao odluku o vansudskom poravnanju sa građanima koji su tada bili pristali da im Opština uzurpiranu djedovinu plati po cijeni od 88 eura za kvadrat, prenose Vijesti.

Kusovac nikada nije smisleno objasnio ovaj svoj postupak, koji je rezultirao time da se sporovi nastave, a sudovi donesu presude u korist građana po značajno većoj cijeni zemlje od one na koju su mještani bili već pristali. Među takvim sporovima je bio i sa K. S. kome je Opština po prvobitnom poravnanju trebala da plati 444.913 eura. To, međutim, Kusovac nije dozvolio da se uradi, pa je aktuelnoj lokalnoj upravi Tivta on ostavio obavezu koja je, u međuvremenu po procjeni vještaka da kvadrat na Klačini vrijedi 124,64 eura, narasla na skoro 630.000 eura. Odbornik Krtoljske liste i donedavni sekretar za finansije Opštine Jovan Brinić procijenio je da je Opština Tivat, neobjašnjivim odustajanjem Kusovca od već pripremljenih sporazuma o vansudskim poravnanjima i nastavkom suđenja sa Krtoljanima bespotrebno pretrpjela dodatnu štetu u iznosu od oko 700 hiljada eura.