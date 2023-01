"Napominjemo da je u datom trenutku učinjeno sve što je bilo u našoj mogućnosti da se putnici što prije prevezu do svojih odredišta, uzimajući u obzir lokaciju na kojoj je došlo do havarije kontaktne mreže i nepovoljne uslove u drumskom saobraćaju"

Željeznički prevoz Crne Gore saopštio je da je u subotu i nedjelju saobraćaj bio u prekidu zbog pada stabala na kontaktnu mrežu između stanice Trebešica i ukrsnice Lutovo, odnosno na prugu između stanice Mojkovac i ukrsnice Trebaljevo.

Iz ŽPCG navode i da je za putnike tog dana organizovao autobuski prevoz.

"Dana 21.01.2023. godine usljed vremenskih neprilika desili su se vanredni događaji zbog čega je saobraćaj bio u prekidu od 21.012023. godine u 23.21 časova do 22.01.2023. godine do 14.48 časova, prenose Vijesti.

U momentu izlaska iz tunela broj 200, lokalni voz br. 6105 koji saobraća na relaciji Bijelo Polje-Bar naletio je na stablo koje je palo na kontaktnu mrežu između stanice Trebešica i ukrsnice Lutovo. Na vozu je došlo do oštećenja lokomotiva. Na lice mjesta izašla je drugostepena komisija za vanredne događaje sačinjena od predstavnika ŽPCG i ŽICG. Nakon završenog uviđaja, ŽICG je zatvorio prugu od 1.28 do 4.55 h da bi se napravio profil i uvukao dizel vučom lokalni voz br. 6105 u ukrsnicu Lutovo u 4.55h. Voz br. 6105 krenuto je iz ukrsnice Lutovo u 5.20h i stigao u Podgoricu u 6.21h ujutru. Isti nije mogao biti pokrenut prije izvršenog uviđaja od strane nadležnih komisija i neophodnih radnji od strane ŽICG, a kako je mjesto vanrednog događaja bilo na dijelu pruge do kojeg nije moguće prići autobusima, jedina opcija je bila organizacija dizel vuče, što je i učinjeno odmah po završetku uviđaja.

Kako saznaju Vijesti, usljed prekida saobraćaja organizovan je alternativni prevoz putnika autobusima za sve lokalne vozove koji su trebali saobraćati po redu vožnje. Za sve lokalne vozove broj 6100,6101,6102 i 6103, koji su 22.01.2023. saobraćali na relaciji Bar - Bijelo Polje – Bar, je po redu vožnje organizovan autobuski prevoz putnika.

Putnicima sa brzog voza broj 433, koji je saobraćao na relaciji Beograd - Bar u stanici Mojkovac je organizovan autobuski prevoz i isti su stigli u stanicu Bar u 13.00 časova. Dana 22.01.2023.godine međunarodni brzi voz broj 433 prispio je u stanicu Bijelo Polje u 4.45 časova sa zakašnjenjem od 56 minuta. Zbog vanrednog događaja između stanice Trebešica i ukrsnice Lutovo plan je bio da se putnici do Podgorice i Bara prevezu autobusima, međutim zbog vremenskih nepogoda, a po dobijenoj informaciji od dežurne službe Ministarstva unutrašnjih poslova da su uslovi na putu nepovoljni i da je drumski saobraćaj zbog vremenskih nepogoda na dijelu magistralnog puta Crkvine - Međurječje neprohodan, odlučeno je da se voz otpremi do stanice Kolašin gdje je bilo planirano da čeka dok se ne steknu uslovi za prevlačenje dizel vučom.

Međutim voz je zaustavljen u stanici Mojkovac zbog pada još jednog stabla stabla na prugu između stanice Mojkovac i ukrsnice Trebaljevo. Po dobijanju informacije da je magistralni put ponovo prohodan angažovani su autobusi i putnici su iz stanice Mojkovac prevezeni do svojih odredišta.

Uzrok vanrednog događaja je otklonjen 22.01.2023. godine od strane nadležnih službi Željezničke infrastrukture Crne Gore i uključen je napon u 14.48h od kada je normalizovan saobraćaj. Međunarodni brzi voz 432 je 22.01.2023, usljed nastalog zakašnjenja u dolasku voza 433 u stanicu Bar, u obrtu iz st. Bar zakašnjen 46 minuta.

Željeznički prevoz Crne Gore se izvinjava putnicima zbog neugodnosti i kašnjenja iako su pomenuti događaji bili van domena naše nadležnosti i uslovljeni višom silom. Napominjemo da je u datom trenutku učinjeno sve što je bilo u našoj mogućnosti da se putnici što prije prevezu do svojih odredišta, uzimajući u obzir lokaciju na kojoj je došlo do havarije kontaktne mreže i nepovoljne uslove u drumskom saobraćaju", piše u saopštenju ŽPCG.