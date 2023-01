Na pitanje da li je Ministarstvo spremno ako dođe do epidemije morbila, Vojinović je kazao da će se voditi isključivo onim što im preporuče institucije i u da će saradnji sa njima organizovati nastavu na adekvatan način, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministar prosvjete Miomir Vojinović poručio je da obrazovni proces neće izgubiti time što je početak drugog školskog polugodišta odgođen sedam dana.

"Školski kalendar se promijenio, ali će svi dani i časovi biti nadoknađeni", naglasio je on gostujući u Bojama jutra.

Podsjetio je da je u petak kazao da je Ministarstvo u potpunosti spremno da škola počne danas.

"Poslije toga je uslijedila sjednica Vlade. Ne mogu se složiti u konstatacijama da je obrazovni proces po strani, da se na ovaj način gubi kada je riječ o obrazovanju i đacima", kazao je Vojinović.

"Uvjeravam vas, što se tiče procesa, ni jedan dan neće biti izgubljen. Obrazovanje u Crnoj Gori je u potpunosti spremno da odgovori svim izazovima", dodao je ministar prosvjete.

"Da li je to onlajn ili drugi vid nastave, ili ćemo ne daj Bože biti prinuđeni da zatvaramo vrtiće, što ne priželjkujemo da se to desi", rekao je on.

Naglasio je da moramo da poslušamo glas struke.

"Sada treba poručiti da roditeji odvedu djecu kako bi se izvršila vakcinacija MMR vakcinom, to je najbitnije u ovom trenuku. Da shvatimo da pomaže, kako bi se društveni proces odvijao bez problema", poručio je Vojinović.