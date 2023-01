DPS pokreće inicijativu za smjenu svih šest čelnika crnogorskih opština koji su neprimjerenim stavom u državnoj instituciji Srbije, zloupotrijebili svoju javnu funkciju, ponizili sopstvenu državu i nanijeli veliku štetu njenom ugledu i dostojanstvu.

- Klub odbornika Evropski tim za Nikšić, čiji je glavni stožer naša partija, već je predao u proceduru takvu jednu inicijativu, a sjutra će po istom tom osnovu biti podnijeti i zahtjevi za smjenu predsjednika opština Berane i Mojkovac, Vuka Todorovića i Veska Delića, kao i protiv predsjednika skupština opština Danilovgrad, Herceg Novi i Tivat, Velimira Đokovića, Ivana Otovića i Miljana Markovića - saopštili su iz DPS-a.

MATICA - CRNA GORA

Objasnili su da su svi oni istupima na Odboru Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu demonstrirali nepoštovanje Ustava Crne Gore, povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše države, izdaju državnih interesa i urušavanje ugleda Crne Gore.

- Svojim poniznim i sluganskim odnosom prema institucijama i zvaničnim predstavnicima druge države pokazali su da su nedostojni javnih funkcija koje obavljaju. Zato očekujemo da svi politički subjekti koji deklarativno osuđuju ovakvo ponašanje i glasaju za smjenu pomenutih državnih funkcionera - zaključili su u saopštenju.

A prva reakcija stigla je juče i iz jedne od stranaka koja važi za prosrpsku - potpredsjednik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović reagovao je na navode Marka Kovačevića, predsjednika nikšićke opštine, da je Srbija matica svih Srba u Crnoj Gori i poručio da mu je, kao Srbinu iz Crne Gore, matica isključivo naša država.

- Svako ima pravo na izbor i lični osjećaj, ali ja kao građanin Crne Gore koji se izjašnjava kao Srbin i kao potpredsjednik Demokrata kažem, u svoje i u ime partije, da mi je i da nam je matica isključivo Crna Gora... Crna Gora je naša otadžbina, naša kolijevka i naš grob - naveo je, između ostalog, Krapović u reagovanju.

ZAHTJEVI ZA RAZRJEŠENJE

Prva inicijativa za razrješenje dostavljena je već juče - Evropski tim za Nikšić podnio je prijedlog da se razriješi predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević zbog, kako su naveli, nepoštovanja Ustava, povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta, izdaje državnih interesa, urušavanja ugleda Crne Gore i poniznog i sluganskog odnosa prema institucijama druge države.

- Svojim odlaskom i istupanjem u Odboru za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Republike Srbije Marko Kovačević je grubo uvrijedio i ponizio državu Crnu Goru, njen suverenitet i integritet, unizio crnogorske građane, ali i srpski narod kome pripada, a koji svojim činjenjima otuđuje od Crne Gore i daje mu predznak iseljenika i dijaspore Republike Srbije - navedeno je, pored ostalog, u saopštenju kluba odbornika Evropskog tima za Nikšić, kako saopštava Pobjeda.

Osim što su ponizno saopštili da im je Srbija matica, predsjednici više crnogorskih opština pohvalili su se u Beogradu kako su odmah nakon preuzimanja funkcije u svoje kabinete vratili trobojke, a izvijestili su ih i o realizovanim aktivnostima i budućim planovima, s fokusom na budući popis stanovništva u Crnoj Gori.

Iz mojkovačkog DPS-a juče su upozorili kako to što se dogodilo u Skupštini Srbije ne predstavlja slučajan ispad jednog ili više pojedinaca koji se nalaze na odgovornim funkcijama, već da je riječ o samo jednom od proizvoda operativnog i organizovanog djelovanja jedne političke strukture, koja vodi ka uništenju dostojanstva ove države i njenog naroda.

Oglasio se i opštinski odbor te partije u Danilovgradu uz ocjenu da aktuelni predsjednik te opštine Velimir Đoković nije dostojan funkcije.

- Zašto isticati zastavu države Srbije? Da li izazvati mržnju, ne priznavati svoju državu, a biti predsjednik Skupštine opštine? Ima li tu zdravog razuma, rodoljublja ili makar poštovanja prema precima i njihovim bitkama za ovo parče neba - zapitali su se oni.

Reagovao je i lider danilovgradskog ogranka Socijaldemokrata Radovan Radulović ističući kako je ostanak Đokovića na funkciji veća bruka od njegovog odlaska na raport u Beograd.

- Ovakvo ponašanje predsjednika SO Danilovgrad, ali i svih koji su zajedno sa njim pognuli glavu pred „Milicom zavetnicom“, ne može se okarakterisati nikako drugačije već kao izdaja ove zemlje i gaženje njenog Ustava - ocijenio je Radulović.

Izborna lista „SDP i Građani – Svim srcem za Danilovgrad“, takođe, pozvala je sve partije u lokalnom parlamentu da se pridruže inicijativi za smjenu Đokovića.

Iz Opštinskog odbora SD-a u Beranama pozvali su predstavnike Demokrata i „Evrope sad“ u tom gradu da se izjasne o ponašanju predsjednika Opštine Vuka Todorovića. Ocijenili su da ukoliko partije koje se deklarišu kao građanske „momentalno ne uskrate podršku koalicionom partneru i ne pozovu njihovog predstavnika na odgovornost, očigledno je da podržavaju i legitimišu ovaj čin“.

Iz Opštinskog odbora DPS-a u Tivtu saopšteno je kako je šest crnogorskih opština, zbog istupa svojih čelnika, stavljeno na stub srama.

- Na ovaj način, Marković je demonstrirao nepoštovanje Crne Gore, u kojoj prima funkcionersku platu, pa ga podsjećamo da je, uprkos njegovim manipulativnim govorima koji se odnose na ugroženost Srba, u ovom gradu godinama vladao međunacionalni i međuvjerski sklad - podsjetili su oni u saopštenju, kako prenosi Pobjeda.

Delić ponosan

Predsjednik mojkovačke opštine Vesko Delić saopštio je juče kako je „orkestriran, ali bezuspješan napad poslanika bivšeg režima i njima bliskih medija pokazao

nastavak negativnog djelovanja onih koji žele da ljude u Crnoj Gori diskriminišu po osnovu nacionalne pripadnosti, u ovom slučaju, srpskog naroda“.

- Kao neko ko je na čelu Opštine Mojkovac, cilj mi je da sarađujem sa našim sunarodnicima u Srbiji, da unapređujem kvalitet saradnje i sa ostalim državama u regionu što činim od prvog dana stupanja na dužnost - poručio je on, pored ostalog.

Ocijenio je i kako je reakcija DPS-a „očigledan izraz bijesa i nemoći, jer više ne mogu da slome tradicionalnu Crnu Goru koja neće okretati leđa Srbiji ni srpskom narodu“ i istakao da će trobojka još dugo ostati u njegovom kabinetu.

Knežević-Perišić: „Srpski svet“ i popis razlog zasijedanja

Pravi povod zasijedanja Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije je, kako kaže nezavisna odbornica u Skupštini opštine Nikšić Tanja Knežević- Perišić, nastavak velikosrpskog imperijalnog projekta „srpskog sveta“ i popis stanovništva u Crnoj Gori.

Ona je potpisala prijedlog za razrješenje prvog čovjeka te opštine Marka Kovačevića, a za Pobjedu je podsjetila kako je nakon sjednice Odbora u Skupštini Srbije u saopštenju, pored ostalog, konstatovano da će se „udruženim snagama potruditi da se stvori atmosfera u kojoj će se građani u Crnoj Gori izjasniti onako kako se osjećaju“.

- Šta to znači i ko im je to branio i do sada? Podatak da su Srbi u Crnoj Gori, od nekih osam odsto za 20-ak godina došli do 38 procenata, pokazuje da su slobodno izražavali svoju nacionalnu pripadnost. Ipak, za Aleksandra Vučića to nije dovoljan procenat i on će upotrijebiti sve resurse, novčane, ljudske i crkvene, da taj procenat bude na popisu još veći. Cilj mu je, i ne krije ga, da Srbi postanu većinski narod u Crnoj Gori, što bi otvorilo put novom referendumu, novim odlukama oko Ustava, NATO-a, Kosova, EU, valute i pretvorilo Crnu Goru u srpsko-rusku pokrajinu, kojoj bi jedini kvalitet bio izlaz na more. Ukoliko građani to ne prepoznaju, ukoliko se odreknu tog svog crnogorskog u sebi, te pripadnosti Crnoj Gori, onda nje neće biti. Ukoliko mi ne shvatamo opasnost da bi opet mogli izgubiti državu i ukoliko se tome ne odupremo, neće biti ni nas niti naše Crne Gore. Nema tu filozofije - kategorična je Tanja Knežević-Perišić.