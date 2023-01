EPCG organizovao besplatan prevoz za građane, mjesta nije bilo za sve zainteresovane.

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) juče je organizovala besplatan prevoz autobusima za građane Pljevalja na Žabljak, kako bi boravili na čistom vazduhu, s obzirom na to da se u najsjevernijem crnogorskom gradu ovih dana bilježi enormno zagađenje.

Na Žabljak je otišao veliki broj građana, većinom mladih. Mjesta nije bilo za sve zainteresovane, jer nije bilo dovoljno autobusa. Na Žabljak su pošla dva velika autobusa i tri minibusa.

Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin je “Vijestima” kazao da će, ukoliko bude interesovanja građana, slične akcije organizovati i narednih dana. Rovčanin, koji je prisustvovao odlasku građana na Žabljak apelovao je na lokalnu upravu da u vrijeme zagađenja uvede autobuske linije za prevoz građana do nekih poznatih pljevaljskih izletišta.

”Pljevlja su sinoć bila jedan od najazagađenijih gradova na svijetu i zaista je neophodno da sve odgovorne kompanije, država i lokalna samouprava uključe kako bi se smanjio uticaj zagađenog vazduha na život i zdravlje ljudi. Ja sam uvjeren da će danas građani Pljevalja boravkom u prirodi na neki način sanirati makar u jednom malom dijelu posljedice”, rekao je Rovčanin.

On je kazao da će u slučaju da i u februaru bude registrovano povećano zagađenja vazduha građanima Pljevalja odobriti popust na struju od 50 odsto i u tom mjesecu.

”To je neophodno da građani koji ugalj koriste za zagrijevanje svojih stanova pređu na zagrijevanje električnom energijom. Očekujem akciju Opštine Pljevlja u vidu subvencije za grijne uređaje a možda i za račune. Podsjećam da EPCG godišnje daje Opštini 1,2 miliona eura u vidu ekološke takse tako da sredstava ima samo je potrebna volja da se osmisle određene akcije. Pljevlja nisu jedini grad koji ima zagađenje, ali su sigurno jedini grad koji je decenijama trpio pasivan odnos svih funkcionera, svih Vlada i Odbora direktora sve do ove posljednje garniture, na šta sam zaista naročito ponosan”, rekao je Rovčanin, prenose Vijesti.

Na pitanje kako dugoročno riješiti problem zagađenja Pljevalja Rovčanin je kazao da je to realizacija projekta toplifikacije grada.

”Taj projekat je trebalo da se realizuje još 1982. godine. Svjedok sam da su u pitanju male pare, 10 do 15 miliona eura za grad koji toliko daje Crnoj Gori i koji danas trpi. Mi smo za godinu došli do izvođačkog ugovora za prvu fazu toplifikacije. Apelujem na Upravu za javne radove da odmah u januaru raspiše i drugu i treću fazu gdje moramo da ugasimo kotlarnicu u Skerlićevoj. Takođe, određena budžetska sredstva su opredijeljena za sekundarnu mrežu. Opština mora vrlo odgovorno i vrlo ažurno da pristupi i izgradi sekundarnu mrežu u gradskom gorućem jezgru koje proizvodi enormna zagađenja. Drugo rješenje je razmatranje proboja tunela prema Prijepolju, koje su zagovarali pojedini stručnjaci kako bi se omogućilo provjetravanje. Treće rješenje su subvencije koje mogu u kontinuitetu biti nastavljene kako građani ne bi koristili ugalj. Kao četvrto da se školama i vrtićima omogući škola u prirodi, a opština u ovakvim uslovima uvede redovne besplatne linije do nekog prepoznatljivog izletišta, i pobjegnu iz grada od velikog zagađenja”, rekao je Rovčanin za Vijesti.

Kazao je da će prva faza toplifikacije početi veoma brzo i da Pljevlja sljedeću sezonu ne smiju dočekati sa ovolikim zagađenjem.

Kazao je da iz drugih crnogorskih gradova imaju apele da se slične mjere primjene i za druge sredine gdje se registruje zagađenje, što će, kako je kazao, razmotriti u narednom periodu.

”Pljevlja su najzagađeniji grad i to je nas je opredijelilo imajući u vidu rudarsko-energetski kompleks u Pljevljima i da se ovdje godišnje proizvodi 300 do 400 miliona eura po tržišnim cijenama, to nas je opredijelilo da hitno usmjerimo intervenciju prema ovom gradu.

On je naveo da su Pljevljaci juče “u dogovoru sa našim prijateljima sa Žabljaka iz Nacionalnog parka ‘Durmitor’, Opštine Žabljak i Skijališta Perom Popovićem, Darkom Šljivančaninom i Marinkom Purićem, imali besplatno korišćenje žičare na Savinom kuku i besplatan ulaz na Crno jezero.

Odbor direktora EPCG 20. decembra odobrio je građanima Pljevalja popust od 20 odsto na račune za struju u dijelu aktivne energije. Popust je odobren za januar, februar i mart naredne godine godine. Odbor direktora EPCG je potom građanima Pljevalja odobrio dodatni popust od 30 odsto u dijelu za aktivnu energiju na januarske račune zbog velikog zagađenja vazduha.

Zbog ekstremnog zagađenja vazduha u Pljevljima, Rudnik uglja doniraće prečišćavanje vazduha vrtićima, gimnaziji “Tanasije Pejatović”, Srednjoj stručnoj školi, JU “Zračak nade”, Domu za stare i dječjem odjeljenju Opšte bolnice. Kako je saopštio predsjednik Odbora direktora Dušan Janjušević isporuka aparata očekuje se u narednih nekoliko dana.

”Građani Pljevalja u periodu od 29. decembra od 9 sati do 3. januara u istom periodu, kontinuirano su bili izloženi povećanom aerozagađenju, što potvrđuju satne vrijednosti suspendovanih PM čestica. U posmatranom periodu, na osnovu nevalidiranih podataka sa aplikacije Agencije za zaštitu životne sredine, svih 120 časova satne vrijednosti suspendovanih PM10 čestica bile su iznad dozvoljenim 50 mikrograma po metru kubnom. Čak 68 satnih vrijednosti PM10 čestica bile su iznad 180 mikrograma, što je veoma visoko zagađenje vazduha, kada se shodno preporukama Instituta za javno zdravlje preporučuje svima da izbjegavaju boravak na otvorenom do poboljšanja kvaliteta vazduha”, navedeno je u zajedničkom saopštenju nevladinih organizacija (NVO) “Breznica” i “Ozon”, prenose Vijesti.

Oni su, kao su naveli, pošto je u najavi formiranje nove Vlade, pozvali mandatara da od samog starta u vrh prioriteta stavi rješavanje problema aerozagađenja u Pljevljima i drugim lokalnim zajednicama u kojima je problem izražen, kao što su Nikšić, Bijelo polje i Podgorica.