Šefica stručnog štaba Budućnosti zadovoljna prvim dijelom Lige šampiona, pogotovo izdanjem na utakmici sa Đerom

Izvor: Profimedia

Na novogodišnju pauzu u Ligi šampiona, rukometašice Budućnost Bemaxa otišle su sa devet bodova iz devet utakmica, sigurnim 5. mjestom u grupi B pred osminu finala i osjećajem ponosa zbog izvanrednog izdanja protiv Đera, saopštavaju Vijesti

Tim Bojane Popović je prije dva dana pružio izuzetan otpor najskupljem timu u Evropi, držao ga bez gola 10 i po minuta i do samog kraja bio u igri za senzaciju. Izgubio je 25:23, ali su svima na licima bili osmijesi, jer je razlika u klasi mnogo veća od ta dva gola...

Podgoričanke su dva puta savladale Storhamar, u gostima bile bolje od Kastamonua i Podravke, a u “Bemax areni” su upisale i remi protiv Rapida. Osim od Đera, na svom terenu su izgubile i od Esbjerga i Meca, a možda bi bodovni saldo bio bolji da su imale bolju podršku sa tribina, jer nijednom nije bilo preko 600 gledalaca.

„Sve što je realno da možemo smo uzele, a možda smo mogle samo da osvojimo i oba boda protiv Rapida da nismo pogriješile u nekoliko situacija. Na utakmicama sa Storhamarom smo imale problema sa povredama, jer je ionako kratka rotacija smanjena, pa je bilo teško očekivati obje pobjede. Iskreno, prezadovoljna sam kako su djevojke odgovorile. Pored Matee Pletikosić, koja na Evropskom prvenstvu nije puno igrala, igru su morale da nose Nataša Ćorović i Ilda Kepić. Nisu bile u takmičarskom ritmu, bojala sam se kako će sve to izgledati, ali su imale dobru energiju, koju su donijele sa EP i bile željne igranja. Ovo im je dokaz da kada igramo kao tim, zajedno do kraja, budemo istrajne i strpljive, možemo sa svima”. rekla je Popovićeva.

Kepićeva nije odigrala ni sekundu na EP, a onda je protiv Storhamara u Norveškoj zamijenila povrijeđenu Milenu Raičević i sa osam golova bila junakinja pobjede, pišu Vijesti

„Svi treneri vole igrače koji su na svakom treningu. Ni Ilda ni Nataša nisu propustile nijedan, one su tu i kad ih boli, istrpe sve i zaslužile su da im se vrati ovako na kraju godine. Vrijedne su, radne, poštene, ali ponekad i previše odgovorne. Čuvaju loptu, ali nekad odu i u krajnost. Sada, kad nije bilo Milene i Ivone Pavićević, morao je neko da preuzme odgovornost osim Matee, shvatile su da je ovo sad ili nikad za njih. Uradile su to što je traženo, samo moraju da nastave u tom ritmu, ko god da je na terenu, da igraju sa više inicijative i samopouzdanja i ne povlače se kad je neko iskusniji tu”.

Možda i najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka Lige šampiona je 21-godišnja Ivana Godeč. Djevojka koja je sa 15 godina debitovala i za Budućnost i za reprezentaciju se vratila u matični klub nakon dvije sezone u Juventi iz Mihalovca i bila velika snaga na crti.

„Ivana je neko ko je povlačio prave poteze. Otišla je u Juventu, igrala 50-ak utamica po sezoni, a za djevojke od 18, 19, 20, 21 godinu je jako bitno da igraju, da stiču iskustvo. Vratila se i odjednom joj se sve otvorilo, jer je Nikolina Vukčević bila povrijeđena, pa je odmah gurnuta u vatru. Pokazala je stabilnost, i odbrambenu i napadačku, a kroz utakmice u ligi Češke i Slovačke je stekla rutinu. Ima karakter i velika je perspektiva, jer je stabilna igračica, koja zna šta hoće”, naglašava nekada najbolja igračica svijeta.

Budućnost je u subotu odigrala odličan meč protiv Đera, a impozantno djeluje podatak da nije primila gol 10 i po minuta, pišu Vijesti

„Spremale smo se sa tim što smo imale, a djevojke su počele da vjeruju u ono što rade i pokazale karakter u pravim momentima. Ova utakmica je dokaz da mogu da se nose sa svakim, samo ako ne dozvole lake golove. Pokazale smo sa reprezentacijom da i sa Francuskom možemo da igramo šest na šest, kao i sada protiv Đera, koji je po meni kvalitetniji tim od prvaka Evrope Norveške. Da smo došle do neriješenog rezultata ili pobjede, to bi za nas bilo kao da smo osvojile pehar Lige šampiona. Važno je da su djevojke osjetile da mogu da igraju sa svima, da idu preko svojih mogućnosti i da će sve da im se vrati. Ovo je sve škola. Jedno je kad im Maja i ja nešto pričamo, drugo kad to dožive na terenu, jer steknu novo samopouzdanje kada igraju na jednu loptu protiv ekipa koje su mnogo kvalitetnije, skuplje i imaju dužu klupu”.

Nije, ipak, sve ružičasto. Ivona Pavićević je van terena zbog preloma kosti, a Katarina Džaferović će morati da odradi dvije nove operacije na već operisanom koljenu, zbog čega neće igrati do kraja 2023. godine. Milena Raičević trenira sa ekipom, ali je još rano da zaigra, pišu Vijesti

„Ivona mora još dvije sedmice da čeka da joj zaraste kost, pa će na novi pregled. Vidjećemo kada će moći da se vrati, jer mora i mišić da ojača. Milena radi na treninzima, ali ne ulazi u duele, zbog spazma u vratu i ramenu, pa će u periodu kad budemo odmarale da se oporavlja. Kaći Džaferović je loše urađena prethodna operacija, pa će morati na dvije nove”, istakla je Popovićeva, koja je ekipi dala sedam dana odmora nakon utakmice sa Đerom.

Nastavak Lige šampiona je 8. januara, kada „plave” gostuju Rapidu. Čini se da u preostalih pet kola Budućnost ne može ni iznad ni ispod 5. mjesta, a sa te pozicije je u sezoni 2020/2021. eliminisala Ferencvaroš, pišu Vijesti

„Te godine smo imale za nijansu iskusniju ekipu i cijelu generaciju 2002. u rotaciji. S kim god da se sada sretnemo biće teško, jer su svi timovi iz te grupe jaki. Ne znamo ni ko će nam biti rival, tako da se bavimo onim što nas čeka u januaru, teškim gostovanjima Rapidu i Mecu. Do marta ima još vremena da dosta radimo", zaključila je Bojana Popović.