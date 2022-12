Direktorica NVO MANS Vanja Ćalović Marković ističe da je Saša Čađenović kao državni tužilac postupao u vrlo važnim predmetima, pa se nada da će Tužilaštvo vrlo brzo obavijestiti javnost zbog čega je konkretno uhapšen.

Izvor: Print screen/ Volim Podgoricu

Izvršna direktorica NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković kazala je da je Saša Čađenović kao državni tužilac postupao u vrlo važnim predmetima, pa se nada da će Tužilaštvo vrlo brzo obavijestiti javnost zbog čega je konkretno uhapšen, prenosi RTCG.

"On je postupao u mnogim predmetima i nijesmo imali uvid u sve njim, i ne znamo zbog čega je došlo do hapšenja. Nadamo se da će Tužilaštvo vrlo brzo obavijestiti javnost o čemu se tu radi i da li je gospodin Čađenović jedini, s obzirom da je riječ o optužbama za stvaranje organizovane kriminalne grupe. Mora biti u pitanju još nekoliko lica i da vidimo ko će to biti", navela je Ćalović Marković.

Podsjećamo, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je jutros uhapsilo specijalnog tužioca Sašu Čađenovića. Njega tužilaštvo tereti za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Čađenović je na saslušanju, u prisustvu izabranog branioca, iznio odbranu i da nije priznao krivična djela za koja se sumnjiči, te da nije odgovarao na pitanja specijalnog tužioca