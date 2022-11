Stručnjak za saobraćaj detaljno objasnio koja pravila važe na raskrsnicama sa kružnim tokom i na šta treba najviše obratiti pažnju.

Izvor: YouTube/BelgradeCity/Printscreen

Boban Milinković zamjenik načelnika uprave saobraćajne policije, u emisji SAT, razjasnio je ono što muči mnoge vozače, a nekim predstavlja i pravu noćnu moru - kako se kretati u kružnom toku. Ako pratite njegova uputstva, više nećete morati da se preznojavate kad se približavate Slaviji, niti bilo kojoj raskrsnici sa kružnim tokom. U osnovi, kao što ćete vidjeti, pravila su vrlo jasna i logična.

Izvor: YouTube/SAT/Printscreen

"Ne postoji pravilnik koji reguliše kretanje u kružnom toku, nego se primjenjuju sve odredbe koje važe i za druge raskrsnice. Apsolutnu prednost imaju automobili koji se već nalaze u kružnom toku i ne samo zbog toga što je to kružni tok već zato što svi koji prilaze kružnom toku imaju saobraćajne znakove koji ih obavezuju da propuste sva vozila koja se već kreću putem na koji ona nailaze. Krug kojim se vozila kreću predstavlja zapravo ulicu kojom se vozila kreću, a bočne ulice su uključenja u njega. Iz nekog razloga vozači nemaju dilemu kad su na bulevaru sa četiri bočne ulice, ali zato imaju kad je u pitanju kružni tok, mada je u pitanju ista stvar", objasnio je Milinković i nadovezao se.

Mogu i dva vozila istovremeno

"Vozač mora da propusti sve koji se već nalaze u kružnom toku, pa tek onda da se i sam u njega uključi. Postoje retke situacije da je kružni tok prazan, a da dva vozila žele da se u njega uključe iz bočnih ulica. Ne postoji nijedan razlog da jedan čeka drugog. Pošto na glavnom putu nema vozila, mogu istovremeno da se uključe imajući u vidu da ne postoji nikakav potencijalni konflikt, niti kršenje nekog propisa."

Izvor: YouTube/SAT/Printscreen

Milinković je objasnio i šta se dešava u kompleksnijim kružnim tokovima sa više saobraćajnih traka koje često predstavljaju pravi rebus i za vrlo iskusne vozače.

Komplikovanije kad je kolona velika

"Kada je u pitanju situacija da kružni tok ima više traka, na primer tri, onda prednost ima vozilo u onoj traci gde pri skretanju vozilo ne mora da mijenja traku. Jedina radnja koju če izvršiti vozač jeste skretanje udesno i izlazak iz kružnog toka. Zatim ide automobil iz srednje trake, koji vrši promjenu trake i može da se isključi kada vozilo pre njega završi sa izlaskom. Dok će treće vozilo morati da mijenja dvije trake prije skretanja, pa samim tim poslednje napušta raskrsnicu. Ukoliko je vozač sam u najdaljoj traci za skretanje on može da nastavi pravo i presječe dvije trake kako bi došao do izlaza samo ukoliko se uvjeri da time ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Često se dešava da vozači ovaj manevar izvode malo oštrije, pa se desi da prva promjena traje prođe bez posledica, a druga dovede do saobraćajne nezgode. Ukoliko do takve nezgode dođe, kriv je vozač koji je mijenjao saobraćajne trake i ugrozio vozilo koje se kretalo u svojoj traci. Ukoliko naleti na kolonu u jednoj traci, a želi da se uključi u nju, vozač ne mora da propusti cijelu kolonu, već može da se uključi u traku, ali vodeći računa o odstojanju i tome da ne ugrozi drugo vozilo. Tu su bitne dvije stvari: međusobno rastojanje vozila i njihova brzina kretanja", objasnio je Milinković, naglasivši da sva ova pravila važe i za kompleksnije kružne tokove.