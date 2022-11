Situacija sa sporadičnim nedostakom pojedinih citostatika, biološke i imunoterapije na Institutu za onkologiju KCCG, kulminirala je od sredine avgusta tekuće godine kada je u jednom trenutku nedostajalo više od devet lijekova, prenosi Standard.

U tom periodu prvi put je u potpunosti bio deficitaran lijek koji se koristi za zbrinjavanje teških nusefekata liječenja citostaticima kakav je febrilna neutropenija, koja zahtijeva neodložnu terapiju ovim lijekom ali i hospitalizaciju pacijenta i intezivno praćenje do oporavka bijele krvne loze.

Neke od nedostajućih lijekova, ali veoma mali broj, pacijenti su mogli kuputi u privatnim apotekma. Prema informacijama direktorice Instituta dr Sanje Lekić, važna stvar je bila ta što se lijek koji stimuliše oporavak bijele krvne loze (Zarzio) mogao kupiti u privatnim apotakama, a kasnije preko Fonda utrošeni novac vratiti.

Tokom septembra i dobar dio oktobra nestašica je samo dijelom bila riješena, dio ljekova je pristizao ali u veoma malim količinama, koje nijesu bile dovoljne za sve pacijente koji u toj ili narednoj nedelji imaju potebu za tim lijekom.

Pojavili su se i nedostaci onih lijekova čije je količina i snadbijavanje bilo stabilno. Tako je skoro dva mjeseca snabdijevanje ljekovima na Institutu za onkologiju bilo neredovno i nedovoljno.

“Ovo je proizvelo niz organizacionih poteškoća u radu ambulantnog dijela Instituta za onkologiju i dnevne bolnice za primjenu terapije. Dešavalo se, na primjer, da tokom dana, zbog male količine koja je dopremljena, lijek nestane kad pacijent dođe na red za pregled, a isti je satima putovao do Instituta i čekao na pregled i mora biti vraćen uz konsataciju da lijeka nema i da se informiše telefonskim putem o njegovom prispijeću, te da se javi u prvu ambulantu kada lijek bude dostupan”, kaže Lekić.

Prema informacijama sa Instituta za onkologiju najčešće i najduže su nedostajali ljekovi Herceptin, Phesgo, Zometa, Zoladex, Avastin, Zarzio i Bondronat, a posebno je bio veliki problem nedostatak biološkog lijeka Phesgo.

Ovaj lijek je, kako objašnjavaju stručnjaci, kombinacija dulane HER 2 blokade koji se primjenjuje kod jednog od tri podtipa karcinoma dojke i ima izvanredan učinak u liječenju ove bolesti. U kombinaciji sa hemiterapijom, može da dovede do potpunog povlačenja tumora u žena koje lijek primaju u preoperativnom setingu ili pak do odličnog efekta u liječenju metastaske faze bolesti kada se u velikom broju slučajeva dešava kompletan radiološki odgovor, tj pacijentkinje se dovode do stadijuma kada nema radioloških znakova postojanja bolesti.

Ovo je bilo nepojmljivo prije otkrića ove vrste biološke terapije, koju žene obolijele od ove bolesti u Crnoj Gori imaju dostupnu preko pozitivne liste FZO unazad više godina i među prvima u regionu.

“U ovom periodu nedostajao je i priličan broj tabletarnih formi biloških lijekova za liječenje različitih grupa maligniteta, koji se podižu na recept u apoteci, ali kao se ti lijekovi ne dopremaju na Institut za onkologiju manje je bilo odjeka o njihovom nedostatku iako su za pacijente koji ih primaju bili jednako važni kao i ovi koji se primjenjuju preko Dnevne bolnice. Tabletarne forme lijekova koji su kasnili i po nekoliko sedmica i pacijenti sa zakašnjenjem započinajli svoje vremenski jasno definisane cikluse su bili Kisqali, Xtandi, Erleda, Ibrance…”, pojašnjava Lekić.

Neka vrsta nagovještaja stabilnosti u snadbijevanju ljekovima se osjetila krajem prve nedelje oktobra, nakon potipsivanja najavljenih pregovaračkih postupaka sa Montefarmom, ali opredijeljene količine pojedinih ljekova nijesu bile dovoljne.

Direktorica Instituta za onkologiju pojašnjava da je u danu kada je lijek Phesgo dostavljen, nakon nedostaka dužeg od tri nedelje, bila je to količina od 30 ampula koja su već u popodnevnim časovima skoro potrošene jer je bilo više od 20 pacijentkinja koje su čekale na lijek uz one kojima je bio redovni termin za primjenu lijeka.

Sredinom oktobra nedostajali su lijek karboplatina i gemzar čije je snadbijevanje predhodno bilo stabilno.

Početkom prošle nedelje dio ljekova koji je nedostajo je isporučen.

“U ovom trenutku je na Institutu za onkologiju situacija stabilnija, nedostaje samo lijek Herceptin dok je nekoliko ljekova na donjoj granici zaliha, ali kako je to inače pravilo, centralna apoteka KCCG svakodnevno od nas dobija obaviještenja i zahtjeve za potražnjom lijekova čije su zalihe male”, zaključila je Lekić..