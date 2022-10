Potrošači smatraju da su zavarani, s obzirom na to da su lakša pakovanja na prvi pogled identična onima na koje smo godinama nailazili na rafovima.

Izvor: Shutterstock/Syda Productions

Prvi primjer smanjene gramaže je čuveno pakovanje čokolade od 100 grama, koja je davno otišla u zaborav i sada pakovanje iznosi svega 80 ili 85 grama, drugi primjer su četiri umjesto pet redova napolitanki, a ambalaža je ostala istih dimenzija, zatim gotove supe u kesicama (takođe manja količina, a ambalaža stara), tjestenine, grickalice, čaša jogurta i kućna hemija, omekšivači koji se prodaju u polupraznim flašama, deterdženti u plastičnim vrećama...



Sve manje grama

S povećanjem inflacije i novim talasom poskupljenja potrošači pažljivo biraju gdje će pazariti namirnice i osnovne potrepštine za kuću i za život, kako raspolažu buđelarom, pa uzevši sve to u obzir s velikim oprezom gledaju i kupuju proizvode, i to one koji su najčešće oglašeni na akciji.



Mnogi od njih smatraju da su obmanuti, tačnije "zavrnuti", jer su lakša pakovanja robe vizuelno identična onima na koja smo navikli prethodnih godina. I kao da svakodnevni rast cijena nije dovoljan, trgovci nas dodatno udaraju po džepu tako što smanjuju gramažu određenih proizvoda i tako mjerkaju uštedu gotovo na svakom gramu.

Iako se nekada znalo da se mlijeko prodaje na litar, sada je litarsko pakovanje mlijeka zapravo 968 mililitara. Čaša jogurta koja je nekad bila teška 200 grama sada je 180, dok je pakovanje kečapa sa 100 spalo na 90 ili čak 80 grama ili veće pakovanje sa standardnih 200 grama na 180. Ipak, pojedina pakovanja su smanjena samo za simbolični gram, na primer puding u prahu, čija je kesica sa 50 grama spala na 49.



Za tri grama je smanjena količina kesice suvog pekarskog kvasca, a njena prvobitna težina bila je deset grama, dok je razlika između stare i nove gramaže dostigla čak 30 odsto! I naravno, da je sa smanjenjem pakovanja pala i cijena proizvoda, ne bi bilo problema, međutim, cijena je ostala ista ili je pak s novim talasima poskupljenja i taj proizvod poskupio!

Svakodnevne primjedbe

Čitateljka Kurira K. A. kaže za Kurir da je najveće smanjenje gramaže primjetila kod slatkiša, ali i omekšivača.

- Čokoladni keksići su bili u pakovanju od 250 grama, sada to pakovanje bude 200 grama, a unutra je i te kako primjetno da ima manje proizvoda. Ono što me je zaprepastilo jeste da u flaši omekšivača jedne poznate marke gotovo da fali 200 mililitara, a na pakovanju stoji isti broj pranja kao onda kada je flaša bila puna - priča nam K. A.

- U najvećem broju slučajeva to budu slatkiši. Njihova težina je smanjena od 30 do 40 odsto, što uopšte nije malo. Tu su odmah i grickalice, kese su poluprazne, odnosno napumpane vazduhom. Zatim pavlaka od 200 mililitara, špagete od 500 grama i "kilogram hljeba", koje su preko noći zamijenili 20 grama lakša pavlaka, manje pakovanje špageta i pola kilograma lakši hleb, manje listića u rolnama toalet - papira.



Šrinkflaciji (smanjivanje količine, prim. aut.) proizvoda za vrijeme inflacije, to jest pakovanju manje gramaže ili zapremine proizvoda bez mijenjanja cijene, nije moguće stati na put. Direktivom EU koja je donijeta prije desetak godina proizvođačima je data sloboda da ne moraju striktno da se pridržavaju određenog pakovanja i da je promjena gramaže ili zapremine proizvoda legitimna.



To nije dovođenje u zabludu potrošača. Sve ono što je transparentno naznačeno smatra se da je ispravno i u skladu sa zakonom i da je potrošač prilikom kupovine imao mogućnost da se upozna sa samom količinom proizvoda.

Najvažniji je profit

Međutim, ovaj trend ide u korist proizvođačima, a onda i trgovcima, a naravno na štetu je potrošača.



Varka

Suhomesnato na sto grama

Udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju i da su trgovci izbacili cijene suhomesnatih proizvoda za 100 grama, pa se stiče utisak da kilogram nekog suhomesnatog proizvoda košta, recimo, kao sto grama.

Naime, oni upozoravaju da su uveli način kupovine na gram vođeni logikom da će potrošači prije kupiti nešto na čemu je istaknuta niža cijena, na primjer, šunka u omotu od 80 dinara, pa su takve cijene počeli da ističu, ali koje važe za sto grama. Ističu i da ova cijena psihološki djeluje na kupce.



- Proizvođači imaju slobodu da određuju gramažu ili zapreminu sami po svojoj procjeni, a ne onoliko koliko je to bilo propisano pravilnicima. Jedino što je problem jeste cijena, jer ukoliko potrošač ne gleda kolika je zapremina proizvoda, neće vidjeti da za isti novac dobija manje proizvoda.



Savjet

Upakovano voće



Iz udruženja za zaštitu potrošača Efektiva nedavno su upozorili građane da, ukoliko kupuju voće ili povrće koje je već izmjereno i spakovano, treba obavezno da provjere da li je težina zaista onolika koliko piše na pakovanju.

Na taj način proizvođači nastoje da nadoknade gubitke koje su imali u vrijeme pandemije, ali da oni, kao i trgovci, na taj način rizikuju da izgube svoju poziciju na tržištu.



Pažnja

Varaju i s brojkama

Pored mililitara, na deterdžentima i omekšivačima istaknuto je i za koliko je pranja predviđeno baš to pakovanje. Iz udruženja za zaštitu potrošača ističu da je taj broj pranja tipična prevara i mamac za lakovjerne kupce.

Gotovo da nikome ne pada na pamet da broji u koliko mašina su sipali omekšivač dok se flaša nije ispraznila. Broj je validan samo za mašine s najmanjim kapacitetom do četiri kilograma veša. Za sve veće mašine računica je daleko neisplativija. Uzimajući sve to u obzir, kupovina deterdženata s lažnim brojem pranja ekonomski je veoma nepovoljna i predstavlja ozbiljan udar na džep potrošača.

- To rade i sada za vrijeme inflacije kako bi nadomjestili svoj profit. Potrošači su, dakle, prepušteni sami sebi i treba da, osim na cijenu, obrate pažnju i na marku, i na zapreminu i gramažu proizvoda.



Proizvod

Nekadašnja gramaža/litraža - Sadašnja gramaža/litraža

Čokolada 100 g 80-85 g

Pavlaka 200 ml 180 ml

Hleb 1 kg 500 g

Čokoladni keksići 250 g 200 g

Kesica pudinga 50 g 49 g

Suvi pekarski kvasac 10 g 7 g

Čaša jogurta 200 g 180 g

Kesica kečapa 100 g 90 g

Mleko 1 l 968 ml



Savjetujem kupcima da, ukoliko žele da uštede, gledaju cijene i gdje će i šta da kupe, prate akcije, popuste, sniženja i da ne prave zalihe.